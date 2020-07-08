Украинцев срочно предупредили об угрозе на Востоке - что известно

В Украине внезапно ухудшилась погода, что создает угрозу для безопасности граждан в отдельных регионах. Прежде всего непогода коснется восточных и южных областей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и Укргидрометцентр.

По данным специалистов, речь идет прежде всего о грозы, шквалы и град. На территории Днепропетровской области объявили штормовое предупреждение.

"По данным Укргидрометцентра, ночью 9 июля в восточных и Днепропетровской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с ", — отметили синоптики.

Также известно о схожий прогноз по Левобережья на среду, 8 июля. Местами порывы ветра будут колебаться от 15 до 20 метров в секунду. Отдельные районы испытывают град, там ввели I уровень опасности — желтый.

Одновременно на Востоке — на Одесщине, Херсонщине, Запорожье и Днепропетровщине — вместе с вышеупомянутыми вызовами будет чрезвычайный уровень пожарной угрозы.

Следует напомнить, в течение последних дней в Украине царила необычайно жаркая погода. Непосредственно в Киеве гидрометцентр отчитался об избиении нескольких климатических рекордов, которые держались несколько десятилетий.

Предварительно синоптики прогнозировали погодные изменения только со среды, 8 июля, однако прохладную погоду можно было наблюдать уже днем ранее.

Как сообщал ONLINE.UA, на Украину надвигается чрезвычайная угроза — из-за поднятия уровня воды существует угроза прорыва дамбы и затопления семи населенных пунктов во Львовской области. В связи с ухудшением погоды спасатели объявили штормовое предупреждение в Самборском районе области.

Под угрозой оказались населенные Бабино, Пиняни, Чернихов, Нижнее, Остров, Луга, Хлопчицы, которые расположены вблизи реки Стрвяж, где ожидается продолжение формирование максимального уровня воды очередной паводковой волны.

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