Коронавирус в Украине - в МОЗ назвали самые опасные для заражения среды

В Украине уже несколько месяцев действующие правила безопасности в условиях эпидемии — за распространения коронавирус
По его словам, прежде всего украинцы заражаются в публичных местах и на массовых мероприятиях. Даже транспорт оказывается по итогам проверки не самым первым фактором.
"Транспорт, мы все понимаем, да... Но связать с ним сложно. Когда у человека собирают анамнез, она поездку в транспорте вспомнит, но после этого назовет еще ряд мест", – пояснил главный санитарный врач.
Он отметил, четкими причинами заражения чаще всего бывают массовые мероприятия, которые не уместны в условиях карантина.
"Это бывает связано с празднованиями дня рождения, свадьбы и других событий, что фактически запрещено на карантине. Мы говорим, что нельзя сажать больше четырех человек за стол, но происходит то, что происходит... Свадьба – и все, кто на нем был, массово через неделю слегли", – добавил Ляшко.
В то же время он рассказал об опасности, которую создают закрытые коллективы. В Украине зафиксировали вспышки в психоневрологических диспансерах, в домах для пожилых людей.
"Тот, кто считает, что мы уже все преодолели, и легкомысленно относится к
COVID-19, делает негативный вклад. Поэтому – следуйте противоэпидемических мероприятий. Это нетрудно, хоть и скучно. Но объединившись, мы можем преодолеть любые трудности", – резюмировал он.
По состоянию на утро 8 июля в Украине подтвердили уже 50 414 больных от начала эпидемии.
Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский объявил, что самый мощный удар приняла на себя Черновицкая область. По его словам, именно в этом регионе выявили наибольшее количество инфицированных