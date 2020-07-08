Коронавирус в Украине - в МОЗ назвали самые опасные для заражения среды

В Украине уже несколько месяцев действующие правила безопасности в условиях эпидемии — за распространения коронавирус COVID-19 . В то же время каждый день регистрируются сотни новых случаев, поскольку многие люди пренебрегают правилами. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя министра здравоохранения Виктора Ляшко изданию "Гордон".

По его словам, прежде всего украинцы заражаются в публичных местах и на массовых мероприятиях. Даже транспорт оказывается по итогам проверки не самым первым фактором.

"Транспорт, мы все понимаем, да... Но связать с ним сложно. Когда у человека собирают анамнез, она поездку в транспорте вспомнит, но после этого назовет еще ряд мест", – пояснил главный санитарный врач.

Он отметил, четкими причинами заражения чаще всего бывают массовые мероприятия, которые не уместны в условиях карантина.

"Это бывает связано с празднованиями дня рождения, свадьбы и других событий, что фактически запрещено на карантине. Мы говорим, что нельзя сажать больше четырех человек за стол, но происходит то, что происходит... Свадьба – и все, кто на нем был, массово через неделю слегли", – добавил Ляшко.

В то же время он рассказал об опасности, которую создают закрытые коллективы. В Украине зафиксировали вспышки в психоневрологических диспансерах, в домах для пожилых людей.

"Тот, кто считает, что мы уже все преодолели, и легкомысленно относится к COVID-19 , делает негативный вклад. Поэтому – следуйте противоэпидемических мероприятий. Это нетрудно, хоть и скучно. Но объединившись, мы можем преодолеть любые трудности", – резюмировал он.

По состоянию на утро 8 июля в Украине подтвердили уже 50 414 больных от начала эпидемии.