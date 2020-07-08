К Земле несется ярчайшая комета века - ее может увидеть каждый

На протяжении всего июля население планеты ждет уникальное космическое шоу, которое создает в небосводе яркая комета C/2020 F3 Neowise, приближающаяся к Земле. Уже сегодня необычный космический объект можно увидеть в ночном небе, но ближе к максимальному сближению кометы с Землей, что произойдет 23 июля, земляне смогут рассмотреть ее невооруженным взглядом без специальных телескопов и биноклей. Не пропустите возможность полюбоваться космическим зрелищем, ведь такая возможность есть у жителей Земли не часто. Впрочем, рассмотреть летящую комету можно в сети — там есть уже масса зрелищных фото и видео небесного тела, приближающегося к нашей пленете, передает ONLINE.UA.

Как известно, комету C/2020 F3 обнаружил спутник NASA Neowise в марте этого года. Она не представляет опасности для Земли. 3 июля комета пересекла орбиту Меркурия и оказалась максимально близко к Солнцу на расстоянии 43 млн километров. Ее уже сейчас можно увидеть на предрассветном небе, но через пару недель, когда она отдалится от светила, то станет более яркой и заметной на фоне более темного неба. Если яркость Neowise усилится, это позволит ей стать так называемой "великой кометой" — такую мы не видели более двадцати лет, со времен кометы Хейла-Боппа в 1997 году.

Šajās naktīs redzama pēdējo 7 gadu spožākā komēta — C/2020 F3 (NEOWISE). Kad atradu ar binokli, izdevās pat redzēt ar neapbruņotu aci. Turpmākās divas nedēļas būs aizvien augstāk virs horizonta, ja būs skaidras debesis (ziemeļu pusē), varēs labi redzēt.#cometNEOWISE #C2020F3 pic.twitter.com/nApyixDEt5 — Juris Seņņikovs (@jsenniko) July 8, 2020

В ближайшую неделю комета будет очень низко над горизонтом в северо-восточной части небосклона, а к Земле на ближайшее расстояние она приблизится 23 июля. Тогда она, по прогнозу астрономов, станет невероятно яркой и за ее полетом можно будет наблюдать невооруженным глазом вплоть до 25 числа.

Важно отметить, что период обращения у этой кометы достаточно долгий — около пяти тысяч лет, поэтому если пропустить ее сейчас, в следующий раз заменить ее будут маловероятно, ведь она появится лишь в 8786 году. Кстати, Neowise в предыдущий раз посещала внутреннюю часть Солнечной системы около 4,5 тысяч лет назад во времена строительства Великих пирамид в Египте.

Стоит отметить, что недавно земляне ожидали потрясающих зрелищ от комет C/2019 Y4 (ATLAS) и C/2020 F8 (SWAN), но эти космические гостьи не оправдали прогнозов, так как разрушились еще перед прохождением перигелия. Neowise же не потеряла в яркости и обещает землянам фантастическое зрелище в небе, которым можно наслаждаться до конца месяца.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в космосе произошло масштабное загадочное происшествие, которое поставило научное сообщество в тупик — без следа исчезла огромная звезда, которая была одной из самых ярких во Вселенной. Ученые ошеломлены произошедшим и пытаются разгадать новую космическую тайну.