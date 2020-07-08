Украина добилась своего - первые итоги новых переговоров в ТКГ

Представители Украины в Трехсторонней контактной группе на встрече в среду, 8 июля, требовали боевиков "ЛДНР" остановить обстрелы. Позже стало известно о согласовании нового режима тишины на период сокрушительных пожаров на Луганщине. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "РБК-Украина".

По словам министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Киеву якобы предоставили гарантии безопасности на время ликвидации пожаров.

Украинская делегация выступила на заседании с требованием об обеспечении полетов авиации Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Это необходимо для борьбы с пламенем, которое охватило район на линии разграничения.

"Данное обращение гуманитарного характера было полностью поддержано Координатором ТКГ — представителем ОБСЕ и в дальнейшем было согласовано участниками заседания. Письменное подтверждение гарантий ожидается в ближайшее время", — подчеркнул Резников.

Следует напомнить, плановое заседание в режиме видеовстречи началось в 13:00. Это уже третий раунд переговоров после расширения украинской делегации представителями ОРДЛО.

Напомним, в результате катастрофического пожара в Луганской области погибли несколько человек. Президент Владимир Зеленский накануне посетил регион, чтобы лично оценить ситуацию. Вместе с ним присутствовали также министр внутренних дел Арсен Аваков и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Украинская власть выступила с громким обещанием об обеспечении всех пострадавших новым местам проживания.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский пообещал местным жителям по 300 тысяч гривен компенсации за утраченное жилье. На это потребуется 50 млн гривен, которые, как заверил президент, есть в бюджете и решения по их перечислению людям Кабмин примет уже сегодня.