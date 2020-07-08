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Это спланированный обман - Джонни Депп шокировал ответом на вопрос о Херд в суде

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Это спланированный обман - Джонни Депп шокировал ответом на вопрос о Херд в суде Джонні Депп (фото — скриншот)

В Высшем суде Лондона начали рассмотрение дела голливудского актера Джонни Деппа против таблоида The Sun. На заседании в среду, 8 июля, он заявил о лжи бывшей жены Эмбер Херд. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По его словам, обвинения актрисы в регулярных избиениях — это спланированный обман, выстроенный в течение лет.

Инициатором дела, которую рассматривают уже два дня, стал сам Депп. британский таблоид назвал его в одном из материалов "избивателем жены" (wife beater). Это произошло в 2013 году, за три года до публичных обвинений от прежней избранницы.

Юристы The Sun в суде зачитали якобы письмо от Херд, в котором ярко рассказывается о систематическом насилии, что и получала от Деппа. Она описала актера, сравнил его с историей про доктора Джекила и мистера Хайда — на последнего тот превращался под влиянием своей злобы. алкоголя, наркотиков.

"Друзья продолжали улыбаться в лицо и закатывать глаза", — говорится в письме Херд о реакции окружения на ее рассказы.

Сам Депп жестко высказался о такие аргументы. Он отверг их как сознательный обман, причиненный с корыстной целью.

"Мне кажется, мисс Херд разрабатывала досье, которое должно было стать неким страховым полисом в будущем", — резюмировал он.

Напомним, обвинения бывшей жены всколыхнули американский шоу-бизнес и Голливуд в частности. Долгое время Депп находился под сокрушительной критикой — пока не обнародовали аудиозаписи разговора актера с Херд, из которых стало очевидным, что он сам стал жертвой избиения.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно звезда Голливуда Том Хэнкс оказался под ударом коронавируса COVID-19 вместе со своей женой Ритой Уилсон. Уже в июле, когда пандемия не ослабляет обороты, актер выступил с новым откровенным заявлением.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Джонни Депп, суд, Ембер Герд, Голливуд, обвинение, нисилие
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