Гороскоп на 09 июля для всех знаков зодиака

Близнецов можно удивить только любовью... Настоящей, искренней, без обмана и предательства... А остальное Близнецы уже видели... Близнецы не любят навязываться. Когда они чувствуют, что человек относится к ним не как раньше, они начинают отдаляться. женщины-Близнецы любят уверенных мужчин. Смелых, наделенных мозгами, не жующих вату. Мужчин, которые решают, берут ответственность, быстро соображают, не сомневаются, создают, не разрушают, думают и ведут тебя за собой. женщин-Близнецов нельзя перевоспитать. Они могут только, как волны, разбиться о скалу под названием "настоящий мужчина" и успокоиться.

Прежде чем играть со Львом, убедитесь не играет ли Лев с вами... Львы ненавидят льстивость, ложь и сплетни за спиной. Не нравится что-то? Скажи об этом Льву в глаза. Что было сказано за спиной, там же и останется вместе с тем, кто это сказал. Львы не хотят, чтобы жизнь была как зебра, они хотят, чтобы она была яркой как попугай.

Дева — это не соотношение веса и роста, — это соотношение интеллекта, вкуса и уверенности в себе. Девы быстро устают быть сильными женщинами, устают "понимать", "входить в положение", "прощать". Девы иной раз просто ненавидят себя за то, что все воспринимают близко к сердцу.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 09 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Овнов

Кулинарный гороскоп для Овнов

Сегодня вы можете позволить себе быть несколько старомодным. Во-первых, это добавит вам неповторимого обаяния, во вторых — кулинарное выражение вашей старомодности обещает быть весьма удачно. В самом деле, ветхозаветные пончики с клубничным вареньем, или какая-нибудь семга по-царски, заметно вкуснее резиновой мармеладки и гамбургера, которые характеризуют дни сегодняшние.

Гороскоп здоровья для Овнов

В этот день вас могут преследовать головные боли. Вероятно, вашему организму пора уже дать возможность как следует отдохнуть. А для этого одного лежания на диване будет недостаточно, попробуйте сменить обстановку.

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня ваши отношения с любимым человеком будут настолько не похожи на те, что называют "нормальными", что в какой-то момент вам станет страшно: а все ли хорошо, не надо ли хоть на секунду вспомнить об установленных обществом нормах. Что ж, вопрос серьезный и интересный. Обсудите его как-нибудь на досуге.

Бизнес-гороскоп для Овнов

В этот день вам будет весьма непросто убедить себя в том, что ваши трудовые подвиги на самом деле подвигами и не являются. Вы будете казаться себе непонятым и неоцененным героем, в связи с чем у вас вполне могут возникнуть некоторые трения с начальством.

Общий гороскоп для Овнов

Если вы чувствуете себя жертвой обстоятельств, поищите кого-нибудь с кислым выражением лица, и подумайте, хотите ли вы выглядеть так же. Не следует жалеть себя слишком сильно.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче не расходуйте свою энергию по пустякам, ведь участие в спорах вам вряд ли добавит здоровья, а если чувствуете избыток сил, то лучше используйте его с пользой, например в бассейне или спортзале.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Сегодня вам нужна рыба. Причем не простая, а речная. Желательно — свежевыловленная (впрочем, это всегда желательно). Идеальным вариантом была бы тройная уха из окуней, но, учитывая сложность приготовления и, соответственно, малую доступность данного блюда, можно скушать что-нибудь попроще. Сойдет, скажем, фаршированная щука. Или запеченный судак.

Любовный гороскоп для Тельцов

В этот день вам как никогда пригодится знание некоторых мелочей из жизни вашего любимого человека. Пусть даже его биография — не самая увлекательная история во Вселенной, вам придется её сегодня вспомнить от и до, чтобы в нужный момент блеснуть нужным знанием.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Если вам сегодня захочется отложить намеченную встречу, гоните прочь от себя свою лень. Сейчас не время отказываться от данного слова, что бы ни было для вас оправданием. Встреча принесет вам очень много пользы, вы сами в этом убедитесь ближе к ее окончанию.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Близнецов

Общий гороскоп для Близнецов

Не спешите с принятием важного решения. Сегодняшний день лучше посвятить раздумьям.

Гороскоп здоровья для Близнецов

Сегодня для Близнецов не будет никаких преград и помех, поэтому стоит наконец-то обратиться к врачу, к которому вы давно не могли записаться и сделать наконец решительный шаг в сторону улучшения вашего здоровья.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня вам не придется долго уговаривать ваше начальство на то, чтобы оно подняло вам зарплату, выплатило причитающуюся вам премию или просто выполнило какое-то свое давнее обещание. Может быть, потому что начальства на месте не окажется, а возможно, и по какой-то другой причине.

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Сегодня вас может побеспокоить состояние той части организма, которая отвечает за переваривание пищи. Возможно, она откажется работать должным образом, наложив серьезные ограничения на ваш стол. Старайтесь не перегружать желудок излишне обильной едой, лучше кушать почаще более мелкими порциями. Сегодня весьма желательна цветная капуста или капуста брокколи, только соус неострый выбирайте.

Любовный гороскоп для Близнецов

Сегодня ваш любимый человек будет стремиться к лидерству в вашем тандеме, причём зачастую самыми что ни на есть грубыми и топорными методами. Постарайтесь отдать ему желанную пальму первенства без боя, иначе бой будет тяжелым, бессмысленным и беспощадным.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Раков

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня вам было бы крайне невредно с уважением относиться к мнению других людей. По крайней мере во всём, что относится к области поглощения пищи. Пропустив мимо ушей ценный совет, вы вполне можете легко и изящно пройти мимо на редкость вкусного блюда — и даже об этом никогда и не узнать. Впрочем, быть может, это и неплохо — цена на данное произведение кулинарного искусства будет немаленькой.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня не исключены конфликты с начальством, поэтому, коль вы не хотите попасть по горячую руку шефа, лучше не высовываться и тихо и методично заниматься своими обязанностями. И не вздумайте сегодня просить повышения оклада, последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче у вас будет такое впечатление, что всё валится из рук, а дело может быть в недостаточном количестве потребляемых вами углеводов. Без них, знаете ли, мозги работают плоховато. Съешьте чего-нибудь сладенького.

Общий гороскоп для Раков

Нынче вы будете преисполнены решимости достичь некоторой никому, в том числе, возможно, и вам, неизвестной цели. Однако горе тому, кто посмеет усомниться в успешности ваших действий.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вы поймете, что ваш любимый человек перестал целиком и полностью от вас зависеть и является вполне самостоятельной единицей общества. Нельзя сказать, что вас это очень огорчит или очень порадует, однако факт останется фактом. И с ним придется смириться.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Львов

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодня никто не поможет вам в решении ваших проблем насущных лучше, чем ваши друзья. С ними посоветоваться буквально на любую тему: от методологии осуществления того или иного процесса на работе до налаживания добропорядочных отношений с коллегами. Главное — не бояться.

Общий гороскоп для Львов

Сегодня вам категорически противопоказаны спешка и азарт. И то и другое может довести вас до весьма плачевного состояния.

Кулинарный гороскоп для Львов

Отличный день для любителей гонять чаи. Можно начинать прямо с раннего утра, в этом случае вы вполне можете успеть перепробовать все основные его виды.

Любовный гороскоп для Львов

Львы, не поддавайтесь на провокации. Положение небесных светил таково, что в этот день неприятности могут исходить от ваших родителей, либо от родителей вашей второй половины. Ваши папа и мама будут, вероятно, обсуждать не лучшие стороны вашей половины, причём при вас. Защищайте своё семейное счастье — они не просто не правы — они вообще не должны в эти вопросы вмешиваться!

Гороскоп здоровья для Львов

Сегодня вам не стоит есть морепродукты, особенно в сыром виде. Так, поход в суши-бар лучше отложить хотя бы на пару дней, а пока обратить самое пристальное внимание на фрукты и овощи: они для вас сейчас куда полезнее.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Дев

Кулинарный гороскоп для Дев

Колбаса и сосиски, конечно, не совсем то, что следует рекомендовать к употреблению, однако звезды упрямо советуют сегодня питаться именно ими. Быть может, вам посчастливится найти особо качественные и вкусные...

Гороскоп здоровья для Дев

В этот день новые методики лечения старых болезней, возможно, помогут Девам сделать серьезный и важный шаг в борьбе с ними. Однако не стоит экспериментировать, если метод не вызывает доверия специалистов, которые вызывают доверие у вас.

Общий гороскоп для Дев

Приготовьте, на всякий случай, жилетку. Велика вероятность того, что вы встретите сегодня человека, которому будет остро необходимо в нее выплакаться.

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вашему любимому человеку захочется поближе познакомиться с дорогими вам людьми. Если вы считаете, что знакомство будет приятным для всех сторон, постарайтесь организовать встречу с максимальной оперативностью, пока энтузиазм не пропал.

Бизнес-гороскоп для Дев

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам опасаться недоброжелателей, которые наверняка не захотят протянуть вам руку помощи в трудную минуту, а, напротив, поспособствуют наступлению этой трудной минуты. Ваша задача — достойно выйти из создавшейся ситуации.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Каши — вот девиз сегодняшнего дня. На завтрак съешьте порцию овсянки имени Сэра Генри, на обед — что-нибудь с гречневой кашей в качестве гарнира, на ужин... В принципе, можете совсем не ужинать — вам это сегодня не повредит. Если же организм будет настаивать — накормите его той же гречкой. Желательно — с молоком, если, конечно, ваш организм его переваривает (увы, этим может похвастаться далеко не каждый).

Общий гороскоп для Весов

Сегодня вы будете воплощением идеального сочетания оптимиста с реалистом. Довольно странный гибрид, но, безусловно, симпатичный.

Бизнес-гороскоп для Весов

Даже не пытайтесь сегодня спланировать себе какое-либо развлечение на вечер: работы в этот день будет столько, что вам ещё, очень вероятно, придется остаться и после работы, чтобы доделать всю документацию и уложиться в сроки сдачи проекта, над которым вы трудитесь.

Любовный гороскоп для Весов

Сегодня благоприятен будет совместный интеллектуальный труд. Можно поразгадывать кроссворды, посмотреть телевикторину или порешать задачки по математике за тот класс, за который вы ещё математику помните. В общем, дайте вашим мозгам пищи! Одной на двоих.

Гороскоп здоровья для Весов

В этот день генеральная уборка в собственной квартире могла бы стать залогом того, что вы избежите неприятных последствий аллергии на пыль, которая сейчас очень вероятна. И, кстати, убираться можно в маске.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Скорпионов

Любовный гороскоп для Скорпионов

У вас в планах отдых от семьи? Его не стоит начинать с этого дня, напротив, нынче следует достаточно ощутимое время потратить на родных. Причём не просто пообедать вместе и посидеть перед телевизором, а заняться их делами.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если менять стиль жизни, окружение или климатический пояс вам пока не хочется, а жилье и гардероб — дорого, вполне можете ограничиться сменой предпочтений в кулинарном плане. Вы любите французскую кухню? Тогда переключайтесь на грузинскую. Впрочем, если и это вас не устраивает, остается надеяться, что переменится погода.

Общий гороскоп для Скорпионов

Оглянитесь назад сегодня, это поможет вам прояснить взгляд в будущее. С этого дня хорошо начинать новые дела — они быстро и успешно придут к завершению.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы явно только и будете делать, что искать приключений на свою голову. Только будьте осторожны: из-за нехватки динамизма и острых ощущений в повседневной жизни вы можете несколько забыться и перейти грань дозволенного и просто ввязаться в неприятную авантюру.

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Нынче Скорпионам стоит обратить внимание на свой цвет лица, возможно, с ним что-то не вполне в порядке. Чтобы решить эту проблему вам просто необходимо больше бывать на природе.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вашему любимому человеку будет невдомек, что вы затеваете нечто для того, чтобы его жизнь стала еще ярче, радостнее и насыщеннее. Поэтому затевайте, ничего не боясь: сюрприз должен будет получиться обменным. Если, конечно, все пойдет по плану.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодняшние события должны сыграть вам на руку, надо только сообразить, как свое преимущество использовать. Но не тратьте на раздумья слишком много времени — ситуация слишком быстро меняется.

Гороскоп здоровья для Стрелецов

В этот день вам на пользу пойдет обидное употребление фруктов и овощей. Постарайтесь сделать все возможное для того, чтобы они сочетались в ваших блюдах с максимумом фантазии, выдумки и гармоничности вкуса.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Нынче могут поменяться ваши взаимоотношения с кем-то из участников рабочего процесса (а то и с несколькими сразу). Стоит приложить усилия к тому, чтобы перемены произошли не в худшую сторону.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Сегодня вам придется много думать, а этот процесс как нельзя лучше сочетается с неторопливым приемом пищи. Важно только выбрать что-нибудь такое, поедание чего не отнимало бы внимания само по себе, сочетая достойные вкусовые качества с удобством поглощения и, желательно — относительной диетичностью, чтобы в случае, если раздумья затянутся, трапеза не сказалась на вашем самочувствии. Все указывает на спагетти.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Козерогов

Общий гороскоп для Козерогов

Остерегайтесь внезапных решений и, тем паче, необдуманных действий. Пока Луна находится в нынешнем положении, ваш огненный дух будет давать больше дыма, чем тепла.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче ваше переутомление даст о себе знать. Сосредоточиться на каком-то важном деле и собраться с мыслями будет для вас сегодня весьма трудновато. Вам просто нужна передышка, позвольте себе отдохнуть.

Любовный гороскоп для Козерогов

Если ваш любимый человек не воспринимает какую-то информацию, которую вы хотите до него донести, это вовсе не значит, что ему она неинтересна или неактуальна. Возможно, он просто слишком устал для того, чтобы слышать и слушать кого-то кроме себя. Войдите в его положение.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

В этот день вы можете неожиданно для себя поднять свои отношения с начальником на более дружественный, неофициальный уровень. Только не вздумайте пользоваться такой переменой к вам, будьте благородны и цените, что ваш шеф вам так доверяет.

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Сегодняшний день попахивает авантюризмом. Он будет сквозить во всех ваших действиях, в том числе — и в способе насыщения организма пищей. Если даже вы не пойдете на поиски еды и приключений в отдаленный район города, что-то нестандартное непременно произойдет. Не исключено, что даже без вашего участия. Сами попробуйте — закажите простецкий бифштекс с картофелем и посмотрите, что будет. Интересно же...

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Водолеев

Гороскоп здоровья для Водолеев

В этот день Водолеям следовало бы последить за уровнем холестерина. Если вы давно не измеряли его, то сейчас самое время проверить, как дела. Возможно, вам придется поменять что-то в питании.

Любовный гороскоп для Водолеев

Да, вы тратите денег больше, чем обычно — причем отнюдь не на вещи первой необходимости. Но вы же имеете право себя побаловать! Вашей половинке, наверное, лучше не знать о том, куда ушла очередная крупная купюра. Иначе скандала не избежать. Пусть лучше думает, что её и вовсе не было.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Сегодня держитесь до последнего и не вздумайте перекладывать свои обязанности на плечи ваших коллег. Они и так уже много раз выручали вас и в этот день вы рискуете оказаться в такой ситуации, когда вам откажут в помощи. Распределяйте разумно свои силы и время.

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Не стоит идти на кухню, если вам этого почему-то не хочется. Готовить через "не могу" сегодня нельзя, лучше уж съесть что-нибудь покупное. Другое дело, если настроение позволяет..

Общий гороскоп для Водолеев

Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 09 июля 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

На завтрак сегодня лучше съесть что-нибудь совсем легкое, типа йогурта. На ужин — парочку фруктов (яблоко с бананом, например). А вот в обед рекомендуется оттянуться по полной программе. И ни в коем случае не следует забывать про десерт — без него считать обед полноценным будет совершенно невозможно.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня вам не стоит ничего менять в манере своего поведения. Малейшие перемены могут повлечь очень сильную и не совсем адекватную реакцию людей, которые будут ее наблюдать.

Гороскоп здоровья для Рыб

Сегодня во время рабочего дня не забывайте время от времени делать зарядку. Разминайте мышцы шеи, расслабляйте глаза, пройдитесь от компьютера к компьютеру, не засиживайтесь надолго на одном месте.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам трудно будет справиться с навалившимся на вас объемом работы в какой-то ограниченный срок: вам постоянно будет хотеться, чтобы вам предоставили ещё хоть немного дополнительного времени. Но, увы, в этот день таких подарков не ожидается, и вы будете вынуждены разобраться со всем в очень сжатый период.

Любовный гороскоп для Рыб

У вас есть цель, и вы к ней идёте с завидным упорством, не замечая преград. Только не сочтите желанный результат за очередную преграду и не снесите и его заодно, а то сегодня вероятность такого исхода более чем велика. Если поостережётесь — счастье в любви вам гарантировано. На этот день и на многие последующие.