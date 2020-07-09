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Курс валют на сегодня 9 июля - доллар дорожает, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 9 июля - доллар дорожает, евро дорожает

На четверг, 9 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 9 июля цена доллара США составит 26 гривен 95 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 43 копейки, что в свою очередь на 2 копейки больше чем в среду, 8 июля.

В среду, 8 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.963/26.935 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.42/30.39 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце.— Джонатан Свифт

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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