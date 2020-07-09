Генпрокурор Венедиктова срочно обратилась ко всем украинцам - в чем дело

Руководительница Офиса Генерального прокурора Ирина Венедиктова поделилась с украинцами важными данными по деру экс-президента Украины Петра Порошенко, по которому накануне состоялось заседание суда. Она ответила на претензии защиты Порошенко и уверила, что не имеет "договорняков" с любыми политическими силами, а в деле политика руководствуется исключительно законом. Венедиктова подтвердила, что досудебное расследование по делу Порошенко завершено. В ходе его расследования собрано достаточно доказательств для сообщения лицу о подозрении в совершении тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы. Об этом Венедиктова сообщила в видеообращении к украинцам, передает ONLINE.UA.

"Признав собранные во время досудебного расследования доказательства достаточными для составления обвинительного акта, сегодня подозреваемому, стороне защиты, а также потерпевшей стороне мы открыли доступ к материалам досудебного расследования. Далее — суд. Прокурорская волокита с делами должна заканчиваться. Об избрании меры пресечения: суд и прокуроры продемонстрировали беспристрастность и профессионализм в процессуальной плоскости — мера пресечения избрана для обеспечения поведения подозреваемого во время досудебного расследования. Следствие завершено", — прокомментировала Венедиктова ситуацию.

Она подчеркнула, что сторона защиты на суде, как и в течение всего расследования, всячески пыталась затянуть процесс, ставя под сомнение абсолютно все. Что касается тайного решения суда, который ночью принял решение о продлении сроков предварительного расследования, Венедиктова пояснила, что судебное заседание было назначено еще на 6 июля, однако сторона защиты не появилась. Но 7 июля в 14.00 заседание таки началось, но адвокаты заявили отвод судьи и только после рассмотрения отвода в 18.30 началось рассмотрение основного ходатайства по существу. Суд по нему, по словам генпрокурора, действительно принял решение почти в час ночи.

Венедиктова добавила, что честно и незаангажировано выполняет свою работу и не отступит даже под давлением от своей главной функции — защищать закон.

"Боюсь я? Нет. У меня нет «договорняков» с любыми политическими силами. У меня есть обязательства перед государством и его гражданами — честно, профессионально и незаангажировано выполнять свою работу. Смотри, Украина! Все возможно — нетронутые перестают быть неприкосновенными. Все это благодаря смелым следователем, прокурорам и судьям, которые работают, несмотря на огромный ресурс олигархов — деньги для подкупа правоохранителей, медиа для разгона откровенной лжи о несуществующих фальсификации и нарушения. Даже под таким давлением правоохранительная и судебная системы выполняют свою главную функцию — защищать закон. Не отступаем!", — подытожила генпрокурор.

Напомним, 10 июня прокуроры Офиса генпрокурора по поручению генпрокурора сообщили о подозрении Порошенко. 18 июня суд должен был избрать меру пресечения бывшему президенту Украины, но заседание в последний момент перенесли на 1 июля. Кроме того известно, что руководительница Офиса генерального прокурора Ирина Венедиктова внезапно изменила свою позицию относительно Порошенко — ходатайство на арест заменили, прокуратура попросила судью отпустить политика под личное обязательство.

В этом деле Порошенко подозревают в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что накануне состоялось третье заседание по избранию меры пресечения Порошенко. Во время заседания стало известно, что следствие по делу завершило досудебное расследование, поэтому избрать меру пресечения стало невозможно. О внезапном изменении решения Венедиктовой по делу Порошенко сообщил его адвокат.