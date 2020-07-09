Это неприемлемо - у Путина набросились с новыми обвинениями на команду Зеленского

Команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву. По итогам переговоров ТКГ в Минске, которые состоялись накануне, куратор Путина по Донбассу Борис Грызлов снова набросился с обвинениями на команду президента Украины Владимира Зеленского, так как украинские власти не собираются уступать Кремлю и садиться за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, на чем настаивает Москва. В результате сторонам снова не удалось согласовать списки на обмен пленными и несколько участков разминирования. Грызлов по-прежнему требует, чтобы Киев по этим вопросам договаривался с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", которых Кремль пытается всеми силами включить в переговорный процесс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

В Офисе президента Украины, комментируя результаты переговоров ТКГ по Донбассу, сообщили, что предварительно согласованы 13 участков для проведения работ по разминированию. Также Украина с помощью представителей ОБСЕ получила гарантии безопасности для полетов авиации ГСЧС с целью ликвидации пожаров в Луганской области вблизи линии разграничения. Кроме того, Кремль согласился с предложением Киева открыть два новых КПВВ в Луганской области в течение четырех месяцев.

"Украина также в очередной раз подтвердила готовность к скорейшему взаимному освобождению удерживаемых лиц в формате "всех на всех" и отметила, что ожидает письменные подтверждения от другой стороны", — подытожили результаты переговоров у Зеленского, отметив, что дополнительное заседание политической подгруппы ТКГ по Донбассу состоится 14 июля.

В Кремле же не увидели прогресса в переговорах с Киевом, так как Москве так и не удалось добиться своего — команда Зеленского категорически отказывается вести переговоры с боевиками. Это раздражает команду Путина, в связи с чем представитель Кремля обвиняет Украину в затягивании переговорного процесса.

"Сегодняшняя позиция Киева подрывает возможности урегулировать кризис, делает конфликтную ситуацию более сложной, более затяжной. Это неприемлемо. Обязательства Украины, закрепленные в минских договоренностях, в решениях нормандского формата и в резолюции Совета Безопасности ООН, должны быть выполнены", — подчеркнул Грызлов, комментируя результаты переговоров.

Впрочем, Кремль не устраивает и позиция ОБСЕ, где поддерживают Украину и адекватно оценивают ситуацию на Донбассе, где ежедневно пророссийские боевики нарушают все договоренности по приказу Москвы и демонстрируют, что не собираются выполнять никакие договоренности.

"В том числе важно сделать работу контактной группы более открытой. Важно полностью исключить двойные стандарты в поведении представителей ОБСЕ", — возмущается Грызлов.

Напомним, подобный демарш на переговорах команда Кремля устроила и в Берлине несколько дней назад. Представители Путина заявили о намерении взять паузу, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев приниципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Кремле признали, что Донбасс не нужен России как "своя" территория, но отметили, что Москва и дальше будет "помогать" жителям ОРДЛО, а это значит, что рассчитывать на прекращение войны не стоит.