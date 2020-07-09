В НАТО провели экстренные переговоры по Украине - что происходит

В Брюсселе состоялось закрытое заседание НАТО по вопросам безопасности Украины. В нем приняла участие вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая раскрыла подробности договоренностей. На повестке дня стояла ситуация в черноморском регионе. Украинская сторона и представители Североатлантического альянса договорились наращивать сотрудничество в этом направлении. Чиновница уточнила, что вопрос возможного наступления России на Украину со стороны оккупированного Крыма не поднимался, так как это не предусматривал формат дискуссии, но в НАТО выразили поддержку территориальной целостности Украины и признали прогресс в реформах сектора безопасности и обороны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

"Политика безопасности ситуации была предметом обсуждения на всех встречах, в частности — в рамках заседания Комиссии Украина — НАТО. Украинская сторона, и я, в частности, отметили важность пакета поддержки Украины в регионе Черного моря. Как вы знаете, будет пересматриваться комплексный пакет помощи, так называемый САР, и мы договорились на основе опыта, который у нас уже есть, наращивать сотрудничество в этом секторе", — рассказала Стефанишина.

Также во время переговоров стороны уделили внимание широкому кругу вопросов безопасности, в том числе, действиям России по дезинформации и пропаганды, хоть отдельно и не рассматривался вопрос угрозы полномасштабного наступления РФ на Украину уже осенью.

"Формат Комиссии не предусматривал именно такой дискуссии. Но, безусловно, все участники поддержали территориальную целостность Украины и подтвердили настрой на работу в рамках действующих форматов Минского и Нормандского процессов. Германия и Франция также со своей стороны подтвердили настрой на работу в этом формате. Особое внимание уделялось целенаправленным усилиям Российской Федерации в направлении дезинформации и пропаганды. Это было отдельным блоком нашего обсуждения", — пояснила Стефанишина, подчеркнув, что не может раскрыть подробности всех договоренностей, так как формат встречи Украина-НАТО был закрытым.

Важно напомнить, что Стефанишина летала в Брюссель на переговоры с представителями НАТО и ЕС спустя две недели после того, как Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что НАТО срочно направили корабли в Черное море, из-за чего в России запаниковали.