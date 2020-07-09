Мы боролись - Зеленский наконец раскрыл все карты относительно отставки Смолия

Отставка главы Нацбанка Якова Смолия стала одним из самых резонансных событий последних дней в экономической жизни Украины. Ситуация особенно обострилась после того, как Смолий заявил, что ему пришлось уволиться из-за систематического политического давления на руководство НБУ со стороны властей. Президент Украины Владимир Зеленский уверял, что не оказывал давление на экс-главу НБУ, но все же решил пояснить ситуацию, которая сложилась в экономике страны. Украинский глава отметил, что украинские предприятия из-за курса гривны к доллару недополучили миллионы и в результате закрылись. Поэтому, по словам Зеленского, его команда с самого начала каденции боролась с этим, так как даже бюджет страны посчитан по курсу 30. Президент не стал публично характеризовать отставку главы НБУ Якова Смолия, но отметил, что все предприниматели "понимают ситуацию прекрасно". С таким заявлением он выступил на встрече с бизнесом Черновицкой области, передает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс.

"То, что миллионы недополучили предприятия и закрылись из-за этого курса, — это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 года. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк. Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30. А гривня, вы видите, какая у нас... Нам говорили, что это — рыночные условия, банк независимый и т.д.. И вы это прекрасно все знаете", — пояснил Зеленский.

Президент отметил, что вокруг хватает "людей, которые помогают Украине". В качестве примера он привел заявление экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой о том, что МВФ должен защитить независимость Нацбанка Украины и приостановить выплаты стране в рамках новой программы, пока новым главой регулятора не будет назначен человек, который "защитит реформу НБУ".

"Поэтому мы вас прекрасно понимаем, мы знаем, сколько из-за этого курса украинских предприятий просто закрылись, и все остальное, и COVID-19 … Выйдем из этой ситуации, все стабилизируем, я в этом уверен", — подытожил Зеленский.

Как известно 1 июля глава Национального банка Яков Смолий написал и подал на имя президента Владимира Зеленского заявление об отставке из-за "систематического политического давления". Чиновник до последнего не хотел называть конкретных фамилий, однако уточнил, что решение об отставке принял после многочисленных абсурдных требований команды украинского лидера Владимира Зеленского, которые Смолий не хотел и не собирался выполнять. Зеленский в свою очередь уверил, что у него были хорошие отношения с уже бывшим главой НБУ.

Важно отметить, что отставка Смолия произошла после того, как правительство и парламент раскритиковали НБУ за существенное укрепление гривни во второй половине 2019 года. В Нацбанке в ответ заявляли, что лишь сдерживают колебания нацвалюты и не влияют на рыночные тренды. В ВРУ, комментируя отставку главы НБУ, назвали решение Смолия неожиданным. Нардепы уверили, что не собирались увольнять Смолия, а готовя проект постановления с критической оценкой НБУ, хотели дать политическую оценку без юридических последствий.

Напомним, послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, экстренно отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия. Они мгновенно обратились к украинским властям и предостерегли от отката реформ, так как это поставит по угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Смолий решил признаться, кто попросил его уйти в отставку. По словам экс-чиновника, окончательную точку в этом вопросе поставил Зеленский.