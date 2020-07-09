Украина изменила правила пересечения границы - что важно знать украинцам

Украинские власти упростили правила пересечения границы. Теперь украинцы, которые въезжают в страну, не обязаны проходить обязательную двухнедельную самоизоляцию, но при условии прохождения ПЦР-теста в аккредитованных Центром общественного здоровья лабораториях. Новые правила пересечения границы объяснил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает ONLINE.UA.

Глава Минздрава уточнил, что если человек приезжает из стран "красной зоны", он должен пройти самоизоляцию на протяжении 14 дней, установив приложение "Дій вдома". Но есть возможность досрочно завершить самоизоляцию и по желанию пройти ПЦР-тестирование на коронавирус. При получении негативного результата теста лаборатория сразу же уведомляет ЦОЗ и автоматически посылает уведомление в приложение.

Важно отметить, что Досрочно прекратить самоизоляцию могут только лица, которые находятся на самоизоляции в связи с пересечением государственной границы и КПВВ на Донбассе в течение последних 14 дней. Для этого необходимо:

сдать биологический материал на ПЦР-исследование лаборатории и заполнить согласие на обработку персональных данных;

в заявлении указать факт пересечения границы (если это произошло за последние две недели) и точную дату прибытия в Украину;

указать номер телефона, на который установлено приложение "Дій вдома".

Напомним, граждане Украины, которые приезжают из стран, где количество активных случаев COVID-19 не превышает отметку в 40 больных 100 тысяч населения, не обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. Также не подлежат самоизоляции сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, участники ВНО и вступительных экзаменов, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным COVID-19 лицом. При этом иностранцам и лицам без гражданства, у которых отсутствует полис страхования, будет отказано в пересечении государственной границы. Это правило не касается иностранцев, лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и лиц, признанных беженцами, или теми, которые нуждаются в дополнительной защите.