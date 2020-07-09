Путин неожиданно решил вернуть Донбасс Украине, но на одном условии

Команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву. По итогам переговоров ТКГ в Минске, которые состоялись накануне, куратор Путина по Донбассу Борис Грызлов снова набросился с обвинениями на команду президента Украины Владимира Зеленского, так как украинские власти не собираются уступать Кремлю и садиться за стол переговоров с боевиками ОРДЛО, на чем настаивает Москва. При этом заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак допустил возможность возвращения Донбасса Украине, но это, по его мнению, станет возможным без внесения в Конституцию поправки относительно оккупированных территорий в части децентрализации. Такие условия официальному Киеву Козак выдвинул по итогам заседания ТКГ в Минске по Донбассу, результаты которого снова не устроили Москву из-за принципиальной позиции Украины относительно переговоров с боевиками ОРДЛО, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Такой документ уже практически подготовил Киев и к ближайшему заседанию контактной группы он должен быть представлен. Без поправок, которые предполагается внести в конституцию Украины в части децентрализации, невозможно обсуждать находящиеся на столе переговоров в контактной группе проекты законов об особом статусе Донбасса", — заявил Козак.

Он упомянул, что вице-премьер Украины Алексей Резников считает, что особый статус Донбассу не нужен, так как в стране действует закон о децентрализации. Но Москва хочет увидеть этот документ, предупредив, что Кремл может "устать от бесконечных переговоров" и в результате "стукнет кулаком по столу" и выйдет из переговорного процесса, что впрочем и сейчас демонстрирует команда Путина, которая регулярно срывает переговоры и затягивает процесс под любыми предлогами.

Также Козак уверил, что России не нужен Донбасс как "своя" территория, а заявления бывших главарей боевиков ОРДЛО о скором присоединении "ЛНР" и "ДНР" к России являются их личным мнением.

"На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались. Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен", — цинично добавил Козак, в очередной раз открестившись от причастности к конфликту на востоке Украины.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев приниципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что у Путина набросились с новыми обвинениями на команду Зеленского после переговоров по Донбассу.