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Будем говорить откровенно - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам

Украина | Читати новину українською
Будем говорить откровенно - Зеленский срочно обратился ко всем украинцам Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Вопрос перехода украинских школ на дистанционное обучение в новом учебном году остается открытым. В МОН Украины уверяют, что пока не намерены переводить образовательные учреждения на новый формат обучения, но в СНБО допускают, что это с большой вероятностью может случиться, если будет требовать ситуация с коронавирусом. На ситуацию 9 июля отреагировал президент Владимир Зеленский. Он откровенно признал, что Украина не готова к дистанционному обучению, но выразил надежду, что дети пойдут в школу 1 сентября, так как в стране более-менее второй волны пандемии коронавируса нет, хотя ситуация может кардинально поменяться в любой момент, передает ONLINE.UA со ссылкой на ОПУ.

На брифинге в Волынской области, где президент сегодня находится с рабочим визитом, Зеленский подчеркнул, что страна технически не готова к дистанционному обучению в школах с сентября, так как не во всех населенных пунктах есть интернет 3G и 4G. Он напомнил, что 2019-20 учебный год заканчивали в том числе и с помощью уроков по телевидению, а значит, пока не будет хорошего интернета по всей стране, то говорить о готовности Украины к онлайн-обучению школьников нет возможности.

"Готовы к открытию школ с сентября, верим, что не будет волны COVID-19, и дети смогут учиться в нормальной социальной сфере и нормально общаться. Но говорить о чем-то 100-процентно пока рано, потому контролировать коронавирус по всему миру очень сложно. У нас более-менее второй волны нет, если откровенно говорить. Но всем нужно быть осторожными", — подчеркнул президент.

Важно отметить, что ранее украинцы обратились к президенту Украины с неотложным требованием. Они настаивают на том, чтобы он запретил дистанционное обучение во всех учебных заведениях страны. Данная петиция уже собрала 25 тыс голосов, поэтому команда украинского лидера должна ее рассмотреть в ближайшее время. В свою очередь в МОН уверяют, что Министерство образования и науки Украины пока не намерено переводить школы на дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. В ведомстве обращают внимание на то, что это решение будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации в стране.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Минздраве сделали прогноз о том, пойдут ли дети в школу 1 сентября.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, карантин, коронавірус, пандемия, Украина, дистанционное обучение
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Обновлено:13:11, 09.07.2020

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