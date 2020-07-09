Критически важно - у Зеленского решили серьезную проблему

Финансовая помощь Украине со стороны Запада оказалась под угрозой срыва из-за резонансного скандала с внезапной отставкой главы НУ Якова Смолия, который уволился из-за "систематического давления властей". Официальный Киев рисковал остаться и без миллиардного кредита Всемирного банка, первый транш по которому должен был поступить уже в июле. Серьезную проблему с кредитованием 9 июля с руководством Всемирного банка обсудил глава Офиса президента Андрей Ермак, который провел срочные переговоры с вице-президентом Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. По итогам переговоров в ОПУ сообщили, что кредит от Всемирного банка остается в силе, передает ONLINE.UA.

"Этот кредит будет направлен на поддержку реформ, которые являются критически важными для экономического восстановления, и должен помочь Украине смягчить последствия пандемии COVID-19 ", – говорится в сообщении Офиса президента по итогам переговоров Ермака и Анны Бьерде.

Отмечается, что Ермак и представительница Всемирного банка также обсудили прогресс земельной реформы в Украине, а также реформу корпоративного управления. Кроме того они отдельно остановились на вопросах, необходимых для обеспечения макроэкономической стабильности страны.

Напомним, 26 июня Всемирный банк принял решение о предоставлении Украине 350 млн долларов в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ. Эта помощь является одним из двух запланированных займов общей суммой 1 млрд долларов. Как ожидается, вторая часть будет направлена на оказание поддержки в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и дальнейшее усиление пенсионных выплат уязвимому населению.

Кроме денег Всемирного банка ожидается также получение макрофинансовой помощи от Европейской комиссии в размере 1,2 миллиарда евро на противодействие экономическим последствиям пандемии коронавируса. Сейчас Еврокомиссия ведет переговоры с украинским правительством относительно меморандума о взаимопонимании, после подписания которого Киев сможет получить первый транш кредита в размере 600 млн евро. Что важно понимать, от нашей страны меморандум подписывают представители Минифина и НБУ. Получает финансовую помощь от ЕС Нацбанк Украины. Как известно, ЕС 2 июля эмоционально отреагировал на объявление об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия, заявив об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыв независимости Нацбанка.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Евросоюз выдвинул жесткий ультиматум Украине после отставки Смолия.