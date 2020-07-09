Верховная Рада внезапно изменила планы - что случилось

Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты не успевают принять все важные для Украины законопроекты до конца текущей сессии. Поэтому 14 июля нардепы соберутся на внеочередное заседание, причем с такой инициативой выступил не спикер парламента Дмитрий Разумков, а народные избранники, которые провели сбор подписей за проведение внепланового пленарного заседания. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

"Необходимое количество подписей народных депутатов уже есть", — заявила Кравчук, отметив, что нардепы собрали 150 подписей парламентариев, необходимых для созыва внеочередного заседания в пленарный вторник, 14 июля.

Как известно, народные депутаты с 30 июня рассматривают во втором чтении законопроект об игорном бизнесе. В документ было внесено более 3,5 тысячи поправок. Ожидалось, что Рада завершит их рассмотрение на пленарном заседании 3 июля, однако не успела. В связи с этим рассмотрение других не менее важных законопроектов невозможно. Поэтому нардепы решили собраться до ухода в отпуск на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть шесть вопросов, среди которых упрощение работы физлиц-предпринимателей, электронная торговля лекарствами, повышение размера помощи детям-сиротам.

Важно отметить, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков ранее анонсировал переход депутатов на усиленный режим работы, чтобы помочь Кабмину в борьбе с вызовами, которые обрушились на Украину.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что накануне комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки провел выездное заседание в Херсонской области, чтобы разработать комплекс мер по подготовке Украины к полномасштабному наступлению России со стороны оккупированного Крыма.