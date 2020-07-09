Парламент принял громкое решение относительно жителей ОРДЛО

Законопроект президента Владимира Зеленского, который предложил отменить обязательное ВНО для детей из ОРДЛО и обеспечить их возможностью бесплатно учиться в украинских вузах через государственный заказ в пределах квот, подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. Украинский глава при подаче законопроекта на рассмотрение парламента отметил документ как неотложный, поэтому нардепы сократили сроки его рассмотрения в два раза и приняли его без промедления. Накануне закон был передан на подпись Зеленскому. Ожидается, что президент подпишет его в ближайшее время. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроект Зеленского №3734 "О внесении изменений в закон "О высшем образовании" об особенностях поступления в учреждения высшего образования лиц с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя, Донецкой и Луганской областей" предусматривает возможность поступления детей с оккупированных территорий Донбасса и Крыма (и населенных пунктов на линии соприкосновения) в украинские вузы без сдачи внешнего независимого оценивания — по результатам вступительных экзаменов. Также президент предлагает, чтобы выпускники с ОРДЛО учились в украинских вузах бесплатно, через госзаказ в пределах квот. Кроме того, украинский лидер просит предоставить им возможность поступать во все вузы Украины, а не по ограниченному отдельному списку, как это происходит сейчас.

Напомним, Зеленский подал на рассмотрение ВРУ законопроект относительно выпускников из ОРДЛО 22 июня. Он предлагает изменить закон о высшем образовании, чтобы дети из так называемых "ЛНР" и "ДНР" могли учиться в вузах бесплатно, а при поступлении не обязаны были сдавать ВНО. На сегодняшний день такая норма действует только для выпускников школ из аннексированного Крыма и Севастополя. До этого президент подписал закон о ВНО 2020 в Украине. Выпускников 11-х классов в 2020 году в Украине освободили от обязательной государственной итоговой аттестации, а проходить ВНО они смогут по желанию, но для поступления в вузы этот экзамен обязателен.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Кабмин принял громкое решение относительно жителей Донбасса. Правительство приняло постановление, которым распорядилось выделить 250 млн гривен для переселенцев с ОРДЛО на приобритение жилья. Их получат 219 переселенцев, которые принимали участие в АТО и ООС.