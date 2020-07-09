Царь не настоящий - Путин снова опозорился на весь мир

Новая конституция РФ вступила в силу 4 июля после того, как стало известно, что более 70% россиян поддержали ее новые положения. Но, как оказалось, результаты голосования за обнуление президентских сроков Владимира Путина были нагло подтасованы, так как в голосовании приняли участие тысячи недействительных паспортов, а некоторые избиратели были записаны в системе дважды. Россияне возмущены очередной ложью Путина, который устроил публичный цирк, но они не надеются, что даже после раскрытия резонансных данных результаты голосования отменят. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Медуза.

Источник выяснил, что паспортные данные более миллиона жителей Москвы и Нижегородской области, которые проголосовали за поправки к Конституции или против, выложили в открытый доступ, а еще 30 июня Московская городская избирательная комиссия направила инструкцию по проверке интернет-избирателей на голосовании по изменениям в Конституции РФ в этой базе данных всем главам территориальных избирательных комиссий российской столицы. Проверка требовалась, чтобы 1 июля на своем избирательном участке могли проголосовать только те из записавшихся на интернет-голосование, кто с 25 по 30 июня не сделал этого. В итоге у журналистов оказались 1 190 726 записей с паспортными данными россиян, которые зарегистрировались на онлайн-голосование.

Среди них, как выяснилось, было от 2 060 до 4 233 владельцев таких документов (в зависимости от актуальности реестра), которые недействительны. Кроме того, согласно базе данных, было выдано 1 107 594 электронных бюллетеня, хотя официально говорилось о 1 107 648 бюллетеней. Таким образом, дважды могли проголосовать по 97 паспортам.

Россияне возмутились тем, что команда Путина не только постоянно шокирует их и международное сообщество новыми ошибками, но и иногда позволяет себе поиздеваться на людьми.

"Ого! Так что, царь — не настоящий?!; Как говорится все для победы,главное дедушка доволен и шакалы в окружении; Жаль, результаты голосования не отменят; Кто бы сомневался; А можно прожить хоть один день и не опозориться, Путин и его ко в своем стиле", — комментируют новый скандал пользователи сети.

Стоит обратить внимание на то, что обновленную конституцию России опубликовали на официальном портале правовой информации с шокирующей ошибкой — в первом варианте публикации ее назвали "конституция Президента Российской Федерации". И только потом исправили на "конституция Российской Федерации".

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Путин шокировал новым абсурдным заявлением после изменения Конституции РФ.