Должно волновать всех - МВФ выдвинул жесткий ультиматум команде Зеленского

Финансовая помощь Украине со стороны Запада и МВФ оказалась под угрозой срыва из-за резонансного скандала с внезапной отставкой главы НБУ Якова Смолия, который уволился из-за "систематического давления властей". Резонансную ситуацию прокомментировал представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман. Он предостерег команду президента Украины Владимира Зеленского от безответственной политики и призвал защищать независимость НБУ, так как текущая кредитная программа МВФ Stand by основывается на сохранении этой системы и продолжении экономической политики инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса, накопление международных резервов и укрепление финансового сектора. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Лига.Финансы.

"То, что руководство НБУ откровенно говорит, что оно подвергается политическому давлению, должно волновать всех. Центральный банк должен чувствовать уверенность в том, что он может принимать трудные, но необходимые, решение без политически мотивированных последствий, политический истеблишмент будет защищать независимость центрального банка, когда его действия ставят под сомнение, и независимость центрального банка уважать и по букве, и по духу закона", — заявил Люнгман.

Представитель МВФ напомнил, что иногда хорошая политика непопулярна. Поэтому он призвал власти Украины назначить новым главой НБУ того чеовека, который продолжит политику прежнего руководства регулятора. Люнгман отметил, что Фонд не участвует в переговорах с официальным Киевом относительно кандидатов на пост главы НБУ, но отметил, что продолжается работа с институтами, в которой делается акцент на выработке политики и проведении реформ.

"Мы считаем, что руководство и персонал НБУ эффективно внедряли взвешенную денежно-кредитную и финансовую политику, и важно, чтобы эта политика была продолжена и при новом главе", — подчеркнул Люнгман.

Важно отметить, что власти Европейского Союза также жестко отреагировали на резонансную новость об отставке главы Национального банка Украины Якова Смолия — в ЕС предупредили об угрозе поддержки реформ в Украине из-за возможного подрыва независимости Нацбанка. Послы G7 также сразу же предупредили команду Зеленского, что подрыв НБУ станет большим шагом назад и поставит под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский наконец раскрыл все карты относительно отставки Смолия.