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Нужно прекратить - депутаты поставили Зеленскому бескомпромиссное требование

Украина | Читати новину українською
Нужно прекратить - депутаты поставили Зеленскому бескомпромиссное требование Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

9 июля депутаты Херсонского горсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором потребовали недопустить подачу воды в оккупированный Крым. Обращение к президенту поддержали 32 депутата. Важно отметить, что на заседании горсовета также присутствовали активисты, которые пришли с плакатами и призывами "нельзя поить оккупантов". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Крым.Реалии.

"Нужно прекратить любые инсинуации по поводу подачи воды в оккупированный Крым. Поить оккупантов, предоставлять воду для предприятий и военных баз – недопустимо", – заявил перед голосованием депутат Сергей Волошинов.

Важно отметить, что вопрос о поставках воды в оккупированный Крым стал одним из самых острых и наиболее обсуждаемых в течение последних месяцев, так как на аннексированном полуострове сложилась критическая ситуация с водоснабжением из-за того, что Украина перекрыла поставки из Северо-Крымского канала. До аннексии Россией Крыма по Северо-Крымскому каналу на полуостров подавалось свыше 1 млрд кубометров воды в год, из которых 150 млн кубометров шли на бытовые нужды, 700 млн кубометров уходили на полив. Сегодня же оккупанты на полив подают только 20 млн кубометров. Возникли проблемы и с бытовыми нуждами и обеспечением населения питьевой водой.

Украинские власти уверяют, что Крым не получит воду из Северо-Крымского канала до деоккупации полуострова. Но активисты держат ситуацию на контроле — они регулярно выражают категорический протест против возобновления водоснабжения в аннексированный Крым, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что оккупанты Крыма ошеломили новым скандальным решением — они привлекли российских военных для решение проблемы с водой, которые построят новый трубопровод на полуострове.

Источник: Крим.Реалии Теги: Владимир Зеленский, Россия, Украина, Крым, оккупация, аннексия, водоснабжение, депутаты, обращение, вимога
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