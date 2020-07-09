Будут миллионы жертв до конца года - миру грозит новая опасность хуже коронавируса

Пока весь мир находится в поисках возможности остановить пандемию коронавируса, над многими странами нависла более глобальная опасность, из-за которой может умереть больше людей, чем от самого вируса. Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупредило, что уже сегодня многие страны оказались на грани голода, от которого до конца года ежедневно будет по 12 тысяч жертв. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Эксперты отметили, что к голоду приведет целый ряд факторов — безработица, убытки производителей еды от карантина, а также трудности с доставкой помощи. Наиболее уязвимыми оказались следующие регионы: Йемен, Конго, Афганистан, Венесуэла, западная часть Субсахарской Африки, Южный Судан, Судан, Сирия и Гаити.

Что касается мировой экономики, то ее восстановление после мощного падения вследствие пандемии точно невозможно до конца 2020 года. В то же время полное восстановление под большим вопросом и в 2021 году.

"Уже до конца года там будут ежедневно 12 000 человек могут умирать от голода, связанного с Коронавирусным кризисом — потенциально больше, чем от собственно болезни", — сказано в сообщении.

Из-за наступающего голода бьют тревогу и в ООН. По прогнозу экспертов Всемирной продовольственной программы, голод может коснуться около четверти миллиарда людей на разных континентах. Представители ООН планируют создать трехмесячный запас пищи на территории наиболее уязвимых стран.

Важно отметить, что число больных коронавирусом в мире ежедневно рекордно растет — по состоянию на 9 июля заболели более 12 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 213 тысяч новых случаев. Больше количество больных растет в США и Бразилии — там за сутки зафиксировали 61,8 и 41,5 тысяч новых случаев заболевания соответственно. На третье месте по заболеваемости в мире вышла Индия. За последние сутки в этой стране коронавирусом заразились более 25 тысяч человек, общее число заболевших достигает 769 тысяч. Таким образом Индия обогнала Россию по числу зараженных коронавирусом. В РФ на сегодняшний день число заболевших превышает 700 тысяч.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день 4,54 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , более 552 тысяч людей, вылечились – 7,070 млн пациентов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что миру грозит новая пандемия хуже коронавируса, которая уничтожит половину человечества.