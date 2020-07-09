Пришло время - у Зеленского готовят Путину неприятный сюрприз

Команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву, который не собирается идти на уступки Москве и садиться на стол переговоров с боевиками ОРДЛО, на чем настаивает Кремль. В команде украинского лидера Владимира Зеленского считают, что Минские соглашения, за которые держится Путин, хотя сам их и не выполняет, не отражают нынешних реалий и их нужно пересмотреть. Так считает вице-премьер-министр Украины Алексей Резников, который призвал Запад поддержать план Украины, так как только таким способом можно реально изменить ситуацию на Донбассе. Об этом Резников написал в своем блоге для Atlantic Council, сообщает ONLINE.UA.

"По ряду причин условия Минских соглашений больше не отражают реалий на востоке Украины. Это наиболее очевидно в связи с линией соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных Минских соглашениях. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела в результате последующей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли. Понятно, что подобные аномалии лишают весь Минский процесс его логики", — отметил Резников.

Чиновник подчеркнул, что пришло время пересмотреть существующие договоренности и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине, так как от этого зависит не только безопасность Украины, но глобальная безопасность и предотвращение дальнейшей европейской дестабилизации.

"Например, ОБСЕ никогда не размещала миротворцев в больших масштабах для нейтрализации конфликта. Теперь, возможно, пришло время для такого шага. Мы полностью осознаем серьезность проблемы, но успешный результат будет значительным для всего континента. Это потребует реального лидерства и может стать особой задачей для Швеции, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году", — пояснил свою позицию Резников.

Также он считает, что для урегулирования ситуации на Донбассе Украина должна привлечь новых союзников.

"Украина недавно перешла на следующий этап в отношениях с НАТО. Мы готовы подтвердить новый статус Украины как Партнера с расширенными возможностями в коллективной и двусторонней моделях безопасности. Например, это может означать признание Украины главным союзником, не входящим в НАТО", — предлагает чиновник.

При этом Резников уверил, что пока его план начнет работать, официальный Киев предпринивает значительные усилия для возобновления практической составляющей Минского процесса, включая все возможное — от отвода войск от линии соприкосновения сторон до переформатирования своей делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Это правильный подход, по крайней мере, до тех пор, пока остаются надежды обеспечить освобождение украинцев, которые в настоящее время содержатся в российских тюрьмах. Чтобы достичь какого-либо прогресса, мы понимаем, что контакт необходим. Тем не менее, необходимость в пересмотренной структуре также очевидна", — подытожил первый замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

Напомним, ранее представители Путина заявили о намерении взять паузу в переговорах в нормандском формате, пока Украина не внесет изменения в Конституцию относительно особого статуса Донбасса и не согласует с боевиками ОРДЛО еще десятки законов. Официальный Киев приниципально придерживается своей позиции по Донбассу и не собирается садится за стол переговоров с боевиками, на чем настаивает Москва. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил команде Путина, что никто не может ничего требовать от Украины на международной арене, в том числе, принятие закона о "особом статусе Донбасса".

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Путин неожиданно решил вернуть Донбасс Украине, но на одном условии.