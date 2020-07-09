Ситуация ухудшается - генсек НАТО срочно позвонил министру обороны Украины

9 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг срочно позвонил министру обороны Украины Андрею Тарану, с которым обсудил ситуацию на Донбассе и в Черном море, которая продолжает ухудшаться в связи с тем, что Россия наращивает и укрепляет свое военное присутствие и меняет баланс сил. Они договорились усилить присутствие сил и средств на суше, море и в воздушном пространстве черноморского региона путем увеличения патрулирование в воздухе и присутствия кораблей военно-морских сил стран-членов Альянса. Подробности переговоров Столтенберга и Тарана сообщила пресс-служба Минобороны Украины, передает ONLINE.UA.

В оборонном ведомстве уточнили, что переговоры генсека НАТО и главы Минобороны состоялись в 23-ю годовщину Хартии об особом партнерстве между НАТО и Украиной, которая была подписана в 1997 году в Мадриде. Отмечается, что Таран поблагодарил главу Альянса за непоколебимую позицию НАТО относительно незаконной аннексии Крыма и вооруженной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины, а также недавнее решение Североатлантического совета о признании Украины Партнером с расширенными возможностями.

"Глава оборонного ведомства отметил, что для эффективного использования стратегического диалога с союзниками нам необходимо восстановить регулярные заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров. А также заверил, что Украина, как надежный партнер НАТО, будет продолжать оказывать силы и ресурсы к операциям по урегулированию кризисов под руководством НАТО и Сил реагирования НАТО", — говорится в сообщении Минобороны.

В завершении переговоров Таран призвал государства-члены НАТО присоединиться к национальным стратегическим учений, запланированных к проведению на юге Украины осенью этого года, а также пригласил Генерального секретаря НАТО по официальным визитом в Украину.

В НАТО уже также подвели тоги переговоров Тарана и Столтенберга. Спикер Альянса Оана Лунгеску уверила, что Альянс продолжает поддерживать Украину.

"Сегодня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил с украинским министром обороны Андреем Тараном. Они обсудили усилия Украины по реформированию и партнерство с НАТО. Альянс продолжает поддерживать Украину, и наше партнерство является сильным", — написала Лунгеску.

Напомним, недавно Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Эта программа предусматривает участие Украины в планировании операций НАТО, допуск нашей страны ко всем учениям НАТО, предоставление должностей для украинских представителей в штаб-квартире и командных структурах Альянса, углубленный обмен данными разведки со странами-членами.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в НАТО провели экстренные переговоры по Украине.