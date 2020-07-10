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Курс валют на сегодня 10 июля - доллар дешевеет, евро дорожает

Экономика | Читати новину українською
Курс валют на сегодня 10 июля - доллар дешевеет, евро дорожает

На пятницу, 10 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дешевеет, евро дорожает.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 10 июля цена доллара США составит 26 гривен 93 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки меньше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 30 54 копейки, что в свою очередь на 11 копеек больше чем в четверг, 9 июля.

В четверг, 9 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 26.95/26.92 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 30.57/30.53 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого.— Ральф Уолдо Эмерсон

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Источник: ONLINE.UA
Теги: валюта, курс валют, курс доллара, курс гривні
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Обновлено:11:11, 10.07.2020

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