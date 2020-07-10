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Эти данные поразительны - ученые установили новую особенность коронавируса COVID-19

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Эти данные поразительны - ученые установили новую особенность коронавируса COVID-19 Коронавірус (фото — pikist.com)

Новый коронавирус COVID-19, как было ранее установлено, оказался заразнее за предыдущих аналогов, это демонстрирует количество инфицированных в более 12 миллионов. Тем временем ученые утверждают, что дети почти не распространяют инфекцию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на комментарий в журнале Pediatrics.

По мнению специалистов, дети редко заражают других, в отличие от взрослых. Такие выводы позволяют открыть учебные заведения осенью — при условии соблюдения эпидемических правил.

Ученые установили, что китайские медики отследили контакты 68 накануне инфицированных детей, госпитализировали в женской и детской больниц Циндао. Выяснилось, что 96% из них заразились от взрослых.

Другое китайское исследование также указывает на заражение контрольной группы детей почти целиком от взрослых — 9 из 10.

"Данные поразительны... Главный вывод состоит в том, что дети не могут быть двигателем пандемии. За пол года мы собрали большое количество данных, которые свидетельствуют о том, что дети с невысокой вероятностью могут заразиться из заражать других", — цитирует научное издание доктора Уильяма В. Разску.

Напомним, первые случаи COVID-19 в мире зарегистрировали в китайском городе Ухань. Это произошло в январе этого года.

Детальное изучение вируса установило, что на самом деле он уже распространился по миру гораздо раньше. Минимум в декабре его нашли во Франции.

Как сообщал ONLINE.UA, еще два лекарственные препараты, которые применяют в лечении больных коронавирусом COVID-19, оказались неэффективными. Это комбинация препаратов лопинавир и ритонавир, которые применяются при лечении ВИЧ, и в последнее время для лечения коронавірусної инфекции. ВОЗ уже прекратила испытания этих препаратов, вместе с противомалярийным препаратом гидроксихлорохин.

Источник: ONLINE.UA
Теги: медицина, лечение, наука, эпидемия, пандемия, коронавірус, заразність
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Обновлено:11:11, 10.07.2020

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