Эти данные поразительны - ученые установили новую особенность коронавируса COVID-19

Новый коронавирус
По мнению специалистов, дети редко заражают других, в отличие от взрослых. Такие выводы позволяют открыть учебные заведения осенью — при условии соблюдения эпидемических правил.
Ученые установили, что китайские медики отследили контакты 68 накануне инфицированных детей, госпитализировали в женской и детской больниц Циндао. Выяснилось, что 96% из них заразились от взрослых.
Другое китайское исследование также указывает на заражение контрольной группы детей почти целиком от взрослых — 9 из 10.
"Данные поразительны... Главный вывод состоит в том, что дети не могут быть двигателем пандемии. За пол года мы собрали большое количество данных, которые свидетельствуют о том, что дети с невысокой вероятностью могут заразиться из заражать других", — цитирует научное издание доктора Уильяма В. Разску.
Напомним, первые случаи
Детальное изучение вируса установило, что на самом деле он уже распространился по миру гораздо раньше. Минимум в декабре его нашли во Франции.
Как сообщал ONLINE.UA, еще два лекарственные препараты, которые применяют в лечении больных коронавирусом