Мощная российская агрессия - у Зеленского отреагировали на новый скандал

Скандальный нардеп Андрей Деркач накануне обнародовал новую якобы подлинную запись переговоров Петра Порошенко с Владимиром Путиным. Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал этот резонансный инцидент. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление политика в телеэфире.

По словам секретаря, такой откровенный компромат, подлинность которого не подтверждена, свидетельствует о мощную российскую агрессию внутри страны.

"То, что мы сегодня наблюдаем, это один из элементов информационных войн: они очень мощные, и много людей на них не обращают внимание, но они есть, эти процессы внутри нашей страны. У нас очень мощная информационная российская агрессия внутри страны", – пояснил Данилов.

Он добавил, противостоять ей крайне трудно, поскольку в Украине нет тоталитарного режима, а общество — свободное. Он назвал этот инцидент раздуванием слона из мухи, на которую раньше никто не обращал внимание.

Интересно, что похожее заявление обнародовала ранее СБУ.

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", — отметили силовики.

Напомним, компрометирующим в записи якобы переговоров Порошенко с Путиным стал тон, на котором они велись. Президенты обсудили 1 мая и 70-летие со дня победы, что говорит о весне 2015 года — тогда прошло несколько месяцев после трагедии под Дебальцево.

Впрочем, лидеры непринужденно обсуждают различные вопросы, Порошенко шутит, а прощаются они даже тепло.

У Порошенко эти записи назвали откровенным фейком.

Как сообщал ONLINE.UA, 8 июля генпрокурорка Украины Ирина Венедиктова приняла решение о прекращении досудебного расследования в отношении бывшего президента Петра Порошенко в деле о назначении первого заместителя председателя Службы внешней разведки Сергея Семочки. Об этом стало известно в ходе судебного заседания Печерского суда, где сегодня должны избрать меру пресечения для Порошенко.