Должно волновать всех - МВФ поставил жесткое требование Украине

Международный валютный фонд снова отреагировал заявлением на отставку председателя правления Нацбанка Украины Якова Смолия. В ведомстве призывают к продолжению курса прежнего руководства банка. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Liga.net.

По словам официального представителя МВФ в Киеве Йосты Люнгмана, фонд назвал политику Смолия эффективной.

"То, что руководство НБУ откровенно говорит о политическом давлении, должно волновать всех. Центробанк должен быть уверен, что политический истеблишмент будет защищать его независимость и ее будут уважать и по букве, и по духу закона", — пояснил Люнгман.

В то же время он добавил, что представители фонда не принимают участия в процессе согласования новой кандидатуры на должности руководителя НБУ.

"Мы работаем с институтами и концентрируемся на разработке политики и проведении реформ", — подчеркнул он.

Напомним, Яков Смолий заявил о систематическом политическое давление на центробанк, в связи с чем он решил оставить должность. Это якобы произошло после его разговора с президентом Владимиром Зеленским.

На такой инцидент отреагировали ранее в МВФ и в странах, которые создают "Большую семерку". Они объявили, что новости тревожные и призвали действующее украинское правительство не допускать давления на НБУ.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский уверял, что не оказывал давление на ексглаву НБУ, но все же решил объяснить ситуацию, которая сложилась в экономике страны. Украинский глава отметил, что украинские предприятия через курс гривны к доллару недополучили миллионы и в результате закрылись. Поэтому, по словам Зеленского, его команда с самого начала каденции боролась с этим, поскольку даже бюджет страны посчитано по курсу 30.