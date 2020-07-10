У Зеленского объяснили, как пройдут местные выборы - что следует знать

На 25 октября этого года в Украине планируют провести местные выборы. По состоянию на середину июля существуют несколько сценариев их проведения, утверждают во фракции "Слуга народа". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам председателя одноименной партии Александра Корниенко, сценарии прорабатывают в Центральной избирательной комиссии. Среди разработанных планов проведения голосования в условиях жесткого карантина.

"Если будет серьезный карантин, то будут меры, направленные на социальную дистанцию", — подчеркнул политик.

Это приведет к большим очередям на улице перед избирательными площадками.

Также Корниенко оценил проведение выборов онлайн, которые позволили бы не создавать опасность в условиях эпидемии. Он считает, сейчас в Украине такой процесс невозможно организовать на необходимом уровне.

"Невозможно качественно и быстро сейчас организовать онлайн-выборы с гарантией того, что это будет именно ваш голос", — отметил он.

Такая стратегия требует дальнейшей проработки.

Напомним, в Верховной Раде уже утвердили 25 октября как день Всеукраинского голосования. Украинцы будут выбирать местную власть в своих регионах.

В "Слуге народа" ранее отмечали, что остановить избирательный процесс, кульминация которого произойдет 25 октября, уже невозможно.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть напомнила о несколько условий, необходимых для голосования в ОРДЛО. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, прежде всего речь идет об украинском законодательстве, украинский ЦИК, украинские партии и медиа.

Чиновник добавил, представители рабочих групп в минском и нормандском переговорных процессах сейчас прорабатывают эти вопросы. Впрочем, существуют границы, пересечь которые Киев не способен.