Уже 1 октября - в Кабмине выступили с важным объявлением

В Министерстве иностранных дел Украины анонсировали важное событие. Дипломаты предупредили о согласования даты саммита Украина-ЕС. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление директора Департамента ЕС и НАТО в ведомстве Марины Михайленко.

По ее словам, важный саммит состоится 1 октября.

"Вы знаете, что во время германского председательства состоится саммит Украина-ЕС, он уже подтвержден на 1 октября. И мы очень хотели бы, наконец, в рамках этого саммита подписать соглашение о совместном авиационном пространстве", — подчеркнула она.

Директор обратила внимание, уже с 2013 года появилась масштабная проблема, связанная с аэропортом Гибралтар. Украинская сторона надеется на то, что в ближайшее время в этом вопросе будет посталено точку, что необходимое формулировка Еврокомиссия согласуют и Испания.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба принимал участие в видеоконференции — вместе с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеї и коллегами из шести стран. Они обсуждали Соглашение о совместном авиационном пространстве между Киевом и Брюсселем.

Напомним, в данный момент авиасообщение с Евросоюзом для Украины парализовано. Причиной стала пандемия коронавирус COVID-19 . До стран-участниц содружества смогли отправиться только украинцы, которые имеют разрешение на работу.

Как сообщал ONLINE.UA, в Украине продолжаются структурные реформы, которые коснулись многих отраслей. Евросоюз и другие партнеры Киева поддерживают такую политику и помогают финансово.

По словам посла содружества Матти Маасікаса, Киев недавно получил от Брюсселя сумму в 11,5 миллиона евро. Из госбюджета страны эти деньги направят на реформы государственного управления.