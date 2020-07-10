ВСУ понесли потери под обстрелами врага - ужасные новости из зоны ООС

Украинские силы в зоне проведения Операции Объединенных сил снова оказались под ударом оккупационных войск Кремля. Агрессор в пятницу, 10 июля, обстрелял окрестности Авдеевки. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр ООС.

По официальным данным, враг открыл огонь из различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Один военнослужащий получил ранения.

"Эвакуационной техникой пострадавшего воина оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное", — добавили в командовании.

Отмечается, что украинская сторона нанесла удары в ответ, чтобы подавить вражеские провокации.

"Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупанты и дальше будут получать адекватную и неотвратимую ответ со стороны украинских защитников", — подчеркнули в штабе ООС.

Напомним, длительное время на Донбассе наблюдается обострение. Едва ли не каждый день из зоны ООС приходят известия о раненых украинских бойцов и коварные выпады агрессора.

В то же время различные роды войск говорят о полной готовности к вражеского наступления на нескольких направлениях. В частности, речь идет не только об ОРДЛО, но и возможную агрессию со стороны оккупированного Крыма.

Тем временем команда российского президента Владимира Путина продолжает умышленно тормозить переговоры по Донбассу и выдвигает все новые ультиматумы официальному Киеву.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак допустил возможность возвращения Донбасса Украине, но это, по его мнению, станет возможным только после внесения в Конституцию поправки относительно оккупированных территорий в части децентрализации. Такие условия официальному Киеву Козак выдвинул по итогам заседания ТКГ.