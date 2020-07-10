Командование разоблачило коварные планы оккупантов на Донбассе - что известно

В Министерстве обороны заявили, что оккупационное командование на Донбассе перешло к новой коварной тактике войны против Украины. Согласно пояснениям ведомства, речь идет о высокой враждебное присутствие в серой зоне, которая скрывается. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ежедневную сводку в пятницу, 10 июля.

По объявленным данным, враг продолжает всяческими способами дестабилизировать ситуацию на фронте. Это продолжается на фоне заявлений российских политиков о намерениях урегулировать войну.

"В частности, с начала июля зафиксировано увеличение количества случаев применения оккупантами диверсионно-разведывательных групп и снайперских пар, в т. ч. укомплектованных кадровыми российскими военнослужащими, которые прибыли из состава соединений и частей Южного военного округа ВС РФ. При этом, для прикрытия выхода снайперов и ДРГ в "серую зону" противник осуществляет минометные обстрелы позиций подразделений Объединенных сил", — пояснили в Минобороны.

В то же время оккупационная администрация получает через захваченные участки украинской границы новые снайперские комплексы российского производства. Они отмечены модернизированной конструкцией.

Напомним, российское вторжение в Украину продолжается с февраля-марта 2014 года. С того времени враг оккупировал Крымский полуостров и ряд районов Донецкой и Луганской области, в том числе непосредственно города Донецк и Луганск.

От начала конфликта погибли более трех тысяч мирных жителей Донбасса, ВСУ понесли также соответствующих потерь за 6 лет войны.

Как сообщал ONLINE.UA, украинские силы в зоне проведения Операции Объединенных сил снова оказались под ударом оккупационных войск Кремля. Агрессор в пятницу, 10 июля, обстрелял окрестности Авдеевки.

Враг открыл огонь из различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Один военнослужащий получил ранения.