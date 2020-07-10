В ЕС готовят сокрушительный удар против путинской России - в чем дело

Представители Нидерландов продолжают борьбу за признание преступлений России на Донбассе. Вскоре официальная власть планирует подать иск в Европейский суд по правам человека против Москвы за сбивание лайнера рейса MH17. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

Согласно обнародованным данным, правительство пытается добиться "правды, справедливости и ответственности" для всех жертв резонансной катастрофы.

Нидерландская сторона считает российскую власть ответственной за падение лайнера, в результате которого погибли 298 человек. Кремль цинично отвергает все обвинения, несмотря на невероятное количество доказательств.

Напомним, лайнер "Малайзийских авиалиний" сбили над Донбассом в июле 2014 года. Он упал неподалеку от города Снежное Донецкой области.

Считается, что причиной катастрофы стало поражение самолета ракетой с комплекса "Бук", которой управляла оккупационная администрация. Согласно расследованию, этот "Бук" принадлежал к одной из российских воинских частей. После инцидента его оперативно перебросили обратно в РФ.

В 2019 году правоохранительные органы Нидерландов, которые ведут это дело, выступили с официальным обвинением против россиян Игоря Гіркіна-Стрелкова, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко. Судебный процесс над ними в деле об убийстве 298 человек начался в марте этого года.

Как сообщал ONLINE.UA, прокуратура Нидерландов пытается как можно скорее поставить точку в расследовании резонансной катастрофы самолета MH17, которая произошла еще 6 лет назад над Донбассом.

Во время судебных слушаний по этому делу следствие нанесло новый сокрушительный удар по команде руководителя Кремля Владимира Путина и всей российской власти, ведь уже представило запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук".