Грузия возмутилась скандальными заявлениями Саакашвили - что грозит Украине

Грузинская власть пристально следит за политической карьерой бывшего президента Міхеіла Саакашвили в Украине, объясняя внимание уголовным преследованием политика. В пятницу, 10 июля, по этому поводу в МИД страны вызвали киевского посла. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальный сайт ведомства.

По обнародованным данным, вызов дипломата — реакция грузинской стороны на громкое заявление Саакашвили. Слова политика Тбилиси считает ударом по отношениям между странами.

"Грузинская сторона выразила надежду, что украинская сторона правильно оценит этот факт, и обе страны приложат усилия для дальнейшего развития отношений. По словам украинского посла, он передаст позицию официального Тбилиси Киеву", — объявили в МИД.

В то же время министр Давид Залкаліані обратился к украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Тот выразил беспокойство из-за слов Саакашвили.

"Глава МИД Украины выразил обеспокоенность по поводу инцидента и пообещал прояснить ситуацию своему коллеге", — добавили в правительстве Грузии.

Следует напомнить, глава исполнительного комитета Национального совета реформ во время очередного заседания ведомства заявил, что нынешнее грузинское правительство якобы не легитимный.

Кратковременные дипломатические обострения между Киевом и Тбилиси проходят регулярно с момента назначения Саакашвили. Грузинская сторона даже отозвала своего посла из Украины на неопределенный срок.

Как сообщал ONLINE.UA, Саакашвили эфире одного из телеканалов недавно начал утверждать, что в Украине нет государства, а есть только чиновники со своими руководителями, которые пытаются контролировать все политические, экономические и социальные процессы.

Стоит отметить, что сам Владимир Зеленский на новую странную реплику нового члена своей команды пока не отреагировал, однако простые украинцы уже активно комментируют заявление Саакашвили в социальных сетях.