Зеленский неожиданно провел важные переговоры - что раскрыли в ОПУ

В Украину прибыл глава турецкого министерства национальной обороны Хулуси Акар. В пятницу, 10 июля, он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента Украины.

По обнародованным данным, турецкий представитель подтвердил готовность Анкары к выполнению соглашения о новые 500 домов для крымских татар, выехавших из оккупированного Крыма. Украинская сторона объявила благодарность партнерам за гуманитарные проекты.

"Отметив усиление стратегического партнерства между Украиной и Турцией, собеседники обсудили реализацию Дорожной карты украинско-турецкого сотрудничества на 2020 год, которое было подписано 22 июня этого года, во время визита в нашу страну турецкой делегации во главе со специальным советником и представителем Президента Турции Ибрагимом Калином. Среди прочего, указано на необходимость проведения в ближайшее время очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также консультаций по заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией", — пояснили в ОПУ.

Также министр обороны оценил сотрудничество с Киевом в военных вопросах. Было согласовано вскоре начать разработку консультационного механизма для поддержания безопасности в Черном и Азовском морях.

"Стороны согласились проработать возможность заключения межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Во время разговора также был обсужден ряд практических вопросов сотрудничества в оборонно-промышленной отрасли", — подчеркнул офис по итогам встречи.

Как сообщал ONLINE.UA, в июне важные телефонные переговоры состоялись между президентами Украины Владимиром Зеленским и Турции Реджепом Эрдоганом. Прежде всего государственные лидеры затронули тему преодоления нового кризиса.