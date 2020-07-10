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Как можно скорее - у Зеленского выступили со срочным призывом

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Как можно скорее - у Зеленского выступили со срочным призывом Володимир Зеленський (фото — president.gov.ua)

Новую встречу "нормандской четверки" необходимо организовать как можно скорее, считают в Офисе президента Украины. Глава структуры Андрей Ермак выступил со специальным призывом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на эго брифинг 10 июля.

По словам политика, речь идет именно о саммит на уровне лидеров. Организовать его нужно в ближайшие месяцы. В Киеве сейчас испытывают беспрецедентный уровень поддержки со стороны Берлина и Парижа.

"Наверное, мы никогда не чувствовали настолько сильно поддержки со стороны наших международных партнеров, как на последней встрече в Берлине. Кроме того, сейчас никаких условий, никаких предпосылок для снятия санкций против России нет, речь об этом не идет. Все очень хорошо оценивают усилия Украины", — подчеркнул Ермак.

Глава ОПУ добавил, между участниками переговоров идет разработка реального обеспечения прекращения огня — в отличие от сегодняшней декларативного. В то же время активно продолжаются обсуждения о новый обмен пленными, а также стороны приблизились к согласованию плана разминирования.

Ермак добавил, украинская сторона придерживается "красных линий", перейти которые невозможно. Это — восстановление контроля на границе, вывода оккупационных войск. Без таких условий невозможно провести ни одни выборы. Местные выборы в Украине готовят к 25 октября, однако почти невероятно провести их в ОРДЛО.

Как сообщал ONLINE.UA, представители ОБСЕ с 4 апреля до 20 июня зарегистрировали в зоне проведения Операции Объединенных сил свыше 1,3 тысячи нарушений. Прежде всего речь идет о огонь с применением оружия, которого не должно быть на передовой за минскими соглашениями. Они призвали стороны не допустит эскалации, потому что страдает мирное население.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ОПУ, Андрей Ермак, Володимир Зеленеський, переговори, нормандская четверка
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Обновлено:19:11, 10.07.2020

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