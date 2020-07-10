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Украина доминирует - Ермак поразил заявлением о переговорах с Путиным

Политика | Читати новину українською
Украина доминирует - Ермак поразил заявлением о переговорах с Путиным Андрій Єрмак (фото — president.gov.ua)

В Берлине стороны "нормандского формата" обсудили новый законопроект об особом статусе Донбасса, в который добавили так называемую "формулу Штайнмайера". В частности, обсуждалась ее имплементация в законодательство. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление главы ОПУ Андрея Ермака.

По его словам, процесс может привести к прорыву в урегулировании.

"Если формула присутствия и участия представителей территорий, которых предложила Украина, будет работать — это станет мощным шагом для того, чтобы законодательные акты, которые предсказуемы минскими договоренностями, начали рассматривать в Верховной Раде и были вынесены на публичное обсуждение", — подчеркнул он.

Также Ермак отметил изменение позиции официального Киева на переговорах.

"Украина сегодня действительно доминирует в переговорах и международных партнеров нет сомнений, что Украина настойчиво идет путем выполнения своих обязательств", — добавил он.

Напомним, о разработке нового законопроекта с внесенной в него "формуле Штайнмайера" в ОПУ объявили 17 июня. Ермак отметил, этот законопроект обсуждали с украинскими представителями ОРДЛО, которые сейчас присутствуют в Трехсторонней контактной группе.

Упомянутая "формула" — это алгоритм для урегулирования конфликта, однако он касается лишь политической его части.

По мнению бывшего министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, закон об особом статусе ОРДЛО должен приобретать силу, когда проведенные там местные выборы признают легитимными. Главная проблема — присутствие оккупационной администрации и боевиков.

Как сообщал ONLINE.UA, новую встречу "нормандской четверки" необходимо организовать как можно скорее, считают в Офисе президента Украины. Глава структуры Андрей Ермак выступил со специальным призывом.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Россия, Украина, Франция, Германия, война, дипломатия, Донбасс, переговори, урегулирование
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