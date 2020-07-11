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Число больных коронавирусом в Украине неуклонно растет - официальные данные на 11 июля

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Число больных коронавирусом в Украине неуклонно растет - официальные данные на 11 июля Коронавірус (фото — pixabay.com)

Количество новых больных коронавирусом в Украине остается на значительном уровне — в субботу, 11 июля, зафиксировано 800 новых случаев заражения, это повторяет результат предыдущих суток и не демонстрирует уменьшение количества новых больных. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 52 843 человек, из них 1372 пациентов умерли из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью. Уже 25661 Украинская смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 10 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 2081 случай;
  • Волынская область — 2987 случаев;
  • Днепропетровская область — 1140 случаев;
  • Донецкая область — 758 случаев;
  • Житомирская область — 1521 случай;
  • Закарпатская область — 3842 случая;
  • Запорожская область — 612 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2971 случай;
  • Кировоградская область — 670 случаев;
  • м. Киев — 6115 случаев;
  • Киевская область — 2986 случаев;
  • Львовская область — 6882 случая;
  • Луганская область — 93 случая;
  • Николаевская область — 477 случаев;
  • Одесская область — 2141 случай;
  • Полтавская область — 331 случай;
  • Ровенская область — 4520 случаев;
  • Сумская область — 337 случаев;
  • Тернопольская область — 2217 случаев;
  • Харьковская область — 2621 случай;
  • Херсонская область — 204 случая;
  • Хмельницкая область — 888 случаев;
  • Черновицкая область — 5117 случаев;
  • Черкасская область — 738 случаев;
  • Черниговская область — 594 случая.

По состоянию на утро 11 июля 2020 в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 100 649 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего проведено 786 402 тестирование методом ПЦР.

Важно отметить, что Украина, по данным Министерства здравоохранения, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и почти 2000 свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинский, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных COVID-19 — когда в больницу привозят больного, а свободных мест в больнице нет.

Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус утратил силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, новый коронавирус COVID-19, как было раньше установлено, оказался заразнее за предыдущие аналоги, это демонстрирует количество инфицированных в более 12000000. Между тем ученые утверждают, что дети почти не распространяют инфекцию.

По мнению специалистов, дети редко заражают других, в отличие от взрослых. Такие выводы позволяют открыть учебные заведения осенью — при условии соблюдения эпидемических правил.

Источник: ONLINE.UA
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Обновлено:10:11, 11.07.2020

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