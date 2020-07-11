Число больных коронавирусом в Украине неуклонно растет - официальные данные на 11 июля

Количество новых больных коронавирусом в Украине остается на значительном уровне — в субботу, 11 июля, зафиксировано 800 новых случаев заражения, это повторяет результат предыдущих суток и не демонстрирует уменьшение количества новых больных. Общее количество больных
По состоянию на 10 июля коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 2081 случай;
- Волынская область — 2987 случаев;
- Днепропетровская область — 1140 случаев;
- Донецкая область — 758 случаев;
- Житомирская область — 1521 случай;
- Закарпатская область — 3842 случая;
- Запорожская область — 612 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2971 случай;
- Кировоградская область — 670 случаев;
- м. Киев — 6115 случаев;
- Киевская область — 2986 случаев;
- Львовская область — 6882 случая;
- Луганская область — 93 случая;
- Николаевская область — 477 случаев;
- Одесская область — 2141 случай;
- Полтавская область — 331 случай;
- Ровенская область — 4520 случаев;
- Сумская область — 337 случаев;
- Тернопольская область — 2217 случаев;
- Харьковская область — 2621 случай;
- Херсонская область — 204 случая;
- Хмельницкая область — 888 случаев;
- Черновицкая область — 5117 случаев;
- Черкасская область — 738 случаев;
- Черниговская область — 594 случая.
По состоянию на утро 11 июля 2020 в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на
Важно отметить, что Украина, по данным Министерства здравоохранения, вошла в серьезную волну пандемии коронавируса, в связи с чем в нашей стране уже ведется активная подготовка больниц второй волны для оказания медицинской помощи. В целом в стране загруженность коек составляет 15-17% и почти 2000 свободных аппаратов ИВЛ. Но ситуация с каждым днем ухудшается, так как каждый день число пациентов, нуждающихся в госпитализации, растет. В Минздраве предупредили украинский, что власть готова усилить карантин, но на этот шаг пойдут, если медицинская система будет не в состоянии справиться с количеством больных
Единственным способом защититься от коронавируса, на сегодняшний день, является социальная дистанция и масочный режим. Медики напоминают, что маски нужно не только правильно носить, но и утилизировать. Использованные маски и перчатки перед тем, как выбросить, необходимо положить в пакет, завязать его и по возможности дать "отлежаться" 72 часа, чтобы вирус утратил силу. Дальше — выбросить в контейнер муниципальных отходов. Если утилизируется маска и перчатки от инфицированного человека, которая находится на самоизоляции, то надо добавить еще 2 пакета, плотно их завязать и тоже отложить на 72 часа. После этого их тоже можно выбросить в общий контейнер муниципальных отходов.
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По мнению специалистов, дети редко заражают других, в отличие от взрослых. Такие выводы позволяют открыть учебные заведения осенью — при условии соблюдения эпидемических правил.