Кровавые сутки на Донбассе - неутешительные новости от штаба ООС

Оккупационные войска на Донбассе усилили обстрелы за сутки в пятницу, 10 июля. В результате вооруженных выпадов подразделения Объединенных сил понесли новых потерь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр ООС в Facebook.

По обнародованным данным, враг 17 раз нарушил режим прекращения огня — гораздо больше, чем в предыдущие дни.

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" обстреливали окрестности Причепиловки, Орехов, Троицкого, Хутора Вольного, Новотошковского, Новолуганського, Екатериновки в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Также в зоне ответственности "Восток" зафиксировали обстрелы под Водяным, Авдеевкой, Невельным, Лебединским. Враг использовали разнообразные гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов, к большому сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", — подчеркнули в штабе.

Украинская сторона ответила оккупантам на обстрелы, чтобы подавить вражеский огонь. На данный момент известно о ликвидации 3 боевиков и ранения 3 других.

Напомним, 10 июля только днем агрессор обстрелами ранил 3 украинских защитников. Один из трагических инцидентов связан с попаданием вражеской мины прямо в траншею ОС.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне в Берлине стороны "нормандского формата" обсудили новый законопроект об особом статусе Донбасса, в который добавили так называемую "формулу Штайнмайера". По словам главы ОПУ Андрея Ермака, Киев сейчас доминирует в переговорах.