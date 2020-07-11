Новости

Лента новостей

Кровавые сутки на Донбассе - неутешительные новости от штаба ООС

Украина | Читати новину українською
Кровавые сутки на Донбассе - неутешительные новости от штаба ООС Військова служба (фото — ssu.gov.ua)

Оккупационные войска на Донбассе усилили обстрелы за сутки в пятницу, 10 июля. В результате вооруженных выпадов подразделения Объединенных сил понесли новых потерь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр ООС в Facebook.

По обнародованным данным, враг 17 раз нарушил режим прекращения огня — гораздо больше, чем в предыдущие дни.

Боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР" обстреливали окрестности Причепиловки, Орехов, Троицкого, Хутора Вольного, Новотошковского, Новолуганського, Екатериновки в зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Также в зоне ответственности "Восток" зафиксировали обстрелы под Водяным, Авдеевкой, Невельным, Лебединским. Враг использовали разнообразные гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов, к большому сожалению, один украинский защитник погиб, еще трое – получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым воинам желает скорейшего выздоровления", — подчеркнули в штабе.

Украинская сторона ответила оккупантам на обстрелы, чтобы подавить вражеский огонь. На данный момент известно о ликвидации 3 боевиков и ранения 3 других.

Напомним, 10 июля только днем агрессор обстрелами ранил 3 украинских защитников. Один из трагических инцидентов связан с попаданием вражеской мины прямо в траншею ОС.

Как сообщал ONLINE.UA, накануне в Берлине стороны "нормандского формата" обсудили новый законопроект об особом статусе Донбасса, в который добавили так называемую "формулу Штайнмайера". По словам главы ОПУ Андрея Ермака, Киев сейчас доминирует в переговорах.

Источник: ONLINE.UA
Теги: война, ООС, АТО, ОРДЛО, Украина, Донбасс, Россия, обстрелы, ДНР, ЛНР, ВСУ, втрати
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 52043 -
Выздоровели 24800 -
Летальные 1345 -

Данные МОЗ Украины
Обновлено:10:11, 11.07.2020

Онлайн референдум
  • Поддерживаете ли вы запуск 5G в Украине?
  • Да Нет

    Ответили 96408

Все вопросы
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...