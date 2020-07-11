Шанс был потерян - в Кабмине ошеломили прогнозом о Донбассе

Возвращение украинского контроля над оккупированными районами Донбасса требует крайне много времени, считают в правительстве. Министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников выступил с новым прогнозом относительно войны. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

По его словам, реинтеграция может растянуться на десятилетия.

"Я считаю, что мы сегодня делаем все, чтобы дать шанс "Минску", который давно был потерян – в конце 2015 года. Это вообще ревитализация того, кто уже почил в бозе. Не все удается сразу, и поэтому я говорю, что Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция – это надолго", — подчеркнул Резников.

Министр пояснил, что мгновенные изменения невозможны даже если там уже завтра провести выборы полностью по украинскому законодательству. Эти земли долгое время останутся территориями войны, поскольку нужно будет реинтегрировать ментальность населения.

"Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум лет 25. Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановлен контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут. Поэтому это надолго в любом варианте, и мы должны к этому готовится", — подчеркнул он.

Напомним, Донецк и Луганск вместе с рядом районов остаются под контролем российского оккупанта с весны 2014 года.

Как сообщал ONLINE.UA, оккупационные войска на Донбассе усилили обстрелы за сутки в пятницу, 10 июля. По обнародованным данным, враг 17 раз нарушил режим прекращения огня — гораздо больше, чем в предыдущие дни. Один военнослужащий погиб, еще 3 получили ранения.