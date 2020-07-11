Зеленский срочно обратился к Раде с неожиданным призывом - что случилось

Народные депутаты безотлагательно рассмотрят инициативу президента на внеочередном заседании. Государственный лидер Владимир Зеленский обратился к парламенту накануне, 10 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Совета.

Согласно обращению президента, парламентарии рассмотрят вопрос об отмене ограничения зарплат для чиновников. Его ввели на период карантина, ограничения устанавливает уровень в 47 тысяч гривен.

Официальные данные говорят, что внеочередное заседание состоится в понедельник, 13 июля. Нардепам предлагают поддержать идею о действии ограничений не более трех месяцев от момента его введения.

Напомним, соответствующее решение об ограничении зарплат приняли 13 апреля. Чиновника и судьям на период карантина установили зарплатный лимит в 10 минимальных выплат, которые сейчас составляют 4 723 гривны.

Интересно, что позже Высший совет правосудия раскритиковала инициативу. Представители ведомства объявили на нарушение конституционных гарантий независимости судов.

Похож зарплатный лимит позже ввели в Кабинете министров для руководства исполнительных органов, а также представителей наблюдательных советов государственных компаний.

Жесткий карантин действующий в Украине с середины марта. Процесс вывода страны из режима ограничений начался в середине мая.

По состоянию на июль многие регионы не могут ослаблять карантин, поскольку имеют плохие эпидемические показатели.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский лидер Владимир Зеленский подписал новый важный законопроект. Он касается особого порядка поступления в вузы для абитуриентов из ОРДЛО и Крыму.

Согласно объяснению офиса, вузы будут принимать абитуриентов в соответствии с квотой, которую устанавливает Министерство образования и науки — по итогам ВНО или экзаменов, по выбору.