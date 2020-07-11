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Поразительный курьез на ринге - боксеры устроили одновременный двойной нокдаун

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Поразительный курьез на ринге - боксеры устроили одновременный двойной нокдаун Бокс (фото — needpix.com)

В Соединенных Штатах провели бой между боксерами Коре Чемпионом и Питером Кортесом. Это событие отметила крайне редкой спортивной ситуацией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на обнародованный видеоролик.

По имеющимся данным, бой состоялся в Лас-Вегасе в рамках вечера профессионального бокса, который организовала компания Top Rank.

На ринге сошлись малоопытные боксеры. Чемпиону удалось одолеть оппонента уже во время первого раунда — благодаря техническому нокауту. Впрочем, самый интересный инцидент произошел до него.

Боксеры каким-то образом устроили друг другу нокдаун, это произошло буквально одновременно.Они ударили друг друга по лицу зеркально, что привело к одновременному падению.

Сейчас в активе Кори Чемпиона две победы на профессиональном ринге и три поражения. Его оппонент Питер Кортес проиграл уже дважды и имеет также две победы.

Напомним, профессиональный спорт, в частности в США, оставался долгое время парализованным из-за пандемии коронавирус COVID-19. Распространение инфекции сорвало поединке бойцов топрівня.

Например, на американском континенте должен был пройти бой украинца Василия Ломаченко с Теофімо Лопесом. Его перенесли с 31 мая на неопределенный срок. Только недавно промоутеры согласовали предварительную дату — 19 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA спортивное издание The Ring составил новый рейтинг лучших боксеров современности. В нем нашлись места сразу для двух украинских чемпионов — Александра Усика и Василия Ломаченко.

Эксперты отобрали пятерых боксеров, которые относятся к разных весовых дивизионов. Первую строчку предоставили мексиканскому бойцу Саулю Альваресу — чемпиону WBA во втором среднем весе. Остальные детали — по ссылке.

Источник: ONLINE.UA
Теги: бокс, нокдаун, спорт, курьез, видео
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