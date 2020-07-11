Не надо бояться - власти допустили неожиданный сценарий для Донбасса

Миротворческая миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе вполне вероятный сценарий, считают в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Для этого надо только выбрать один из имеющихся путей. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

По мнению министра Алексея Резникова, ранее миротворческую миссию ОБСЕ не использовали ни разу, однако эксклюзивные решения могут оказаться полезными для Украины.

"Возможность ввода миротворческих сил ОБСЕ только предусмотрена документами, которые регулируют деятельность этой организации, но на практике этого никогда не было. Однако мир изменился и мы живем при новых обстоятельствах, имея ситуацию с гибридной войной. Мир изменился за коронавирус, начало агрессии со стороны РФ, на которую никто не рассчитывал в 2014 году, и многое другое. Поэтому не надо бояться думать о поиске новых, нестандартных решений, которые ранее никогда не делались", — пояснил вице-премьер.

В мире больше известна миротворческая миссия ООН, которая уже использовалась. Она возможна за двумя стратегиями — "сотворение мира" и "поддержания мира".

"Сотворение мира" – по сути, силовые акции, которые являются очень маловероятными на тех территориях. А вот "поддержания мира" вполне возможно при условии, если Совбез ООН согласится. Сначала будет направлена оценочная миссия, и после этого принято окончательное решение, потому что это люди, финансы и так далее", — подчеркнул Резников.

Он отметил, вопрос об участии в миссии ОБСЕ мандата принадлежат организации. Сейчас представители структуры, которые работают в процессе урегулирования на Донбассе, не являются россиянами или украинцами, что политик назвал очень логичным.

Впервые публичные идеи относительно миротворцев прозвучали еще 2017 года со стороны официального Киева, Однако они остались на уровне обсуждения.

Как сообщал ONLINE.UA, возвращение украинского контроля над оккупированными районами Донбасса требует крайне много времени, считают в правительстве. Министр Резников отметил, для этого понадобятся примерно 25 лет.