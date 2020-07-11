Переговоры с Россией - в Кабине раскрыли важную проблему

Переговоры по новому обмену пленными между Украиной и Россией не отмечаются прогрессом в течение последних недель. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о спорах. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

По его словам, неправильно ожидать от переговоров мгновенных результатов. Российская сторона недавно обвинила Киев в намерениях дополнили список категорий, по которым распределяют пленников.

"Относительно обмена списками лиц, подлежащих взаимному освобождению, то никто же не говорил, что должны быть только четыре категории. Эти категории предложила российская сторона на предыдущем заседании. Мы же ответили, что они не покрывают все возможные варианты, поэтому предложили добавить еще две", — пояснил Резников.

Он добавил, это позволяет более гибко вести переговоры и может экономить время.

"Вот предположим, что российская сторона запрашивает какую-то личность на обмен, а она уже уволена и гуляет на свободе. Под какую категорию такое лицо попадает, если она уже уволена? Второй вариант – когда они спрашивают человека, которая на самом деле является без вести пропавшим, чего нет в их четырем критериям. Причем мы не настаивали на этих двух категориях, а предложили их", — подчеркнул министр.

Напомним, в июле в ОПУ предупредили, что ожидают письменное подтверждение о новый обмен от другой стороны и напомнили — готовы к формату "всех на всех". В то же время в Кремле обвинили украинскую власть в торможении процесса.

Как сообщал ONLINE.UA, миротворческая миссия ОБСЕ на оккупированном Донбассе вполне вероятный сценарий, считает Резников. Ранее такой формат в организации не использовали ни разу, однако эксклюзивные решения могут оказаться полезными для Украины.