Донбасс их не интересует - Киев раскрыл шокирующие планы Путина

Российское правительство на самом деле не заинтересован во владении оккупированными районами Донбасса. В Кабмине считают, что таким образом Кремль пытается создать излишние проблемы для Украины. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Главком".

По словам вице-премьер-министра Алексея Резникова, который возглавляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, таким образом Москва также обращает на себя внимание мира.

"Они не являются территорией РФ, потому что ей нужны. Если на Крым россияне глаз положили как на свою территорию, то частично оккупированный Донбасс не был их целью. Это средство мотать нам нервы и чтобы весь мир обратил на русских внимание: мол, ну разговаривайте же с нами", — подчеркнул он.

Российская власть выкачивает из ОРДЛО все имеющиеся ресурсы, однако ничего не вкладывают

"Донбасс их не интересует, они к нему относятся как уже даже не в колонии. Они как-то поддерживают там бюджет, но вопрос не стоит, чтобы там что-то развивать. По крайней мере, я об этом не слышал, а я имею много информации из оккупированных территорий. Здесь не нужно быть даже крупным разведчиком – просто люди пишут", – добавил Резников.

Напомним, Крым остается оккупированным фактически с февраля 2014 года. Весной российский агрессор ударил по Донбассу, в оккупации оставляют Донецк, Луганск и отдельные районы соответствующих областей.

Резников в недавнем интервью отметил, что одним из возможных сценариев решения проблемы может стать миротворческая миссия ОБСЕ.

Как сообщал ONLINE.UA, переговоры по новому обмену пленными между Украиной и Россией не отмечаются прогрессом в течение последних недель. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о спорах последних раундов.