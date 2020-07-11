Вакцина против коронавируса - Билл Гейтс выступил с важным предупреждением

Ученые со всего мира продолжают работу над созданием массовой вакцины против инфекции COVID-19 . Американский бизнесмен и меценат Билл Гейтс подчеркнул, ее должны получить прежде всего бедные слои населения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По словам Гейтса, вакцину не нужно первым образом распространять среди тех, кто больше заплатит".

"Если мы допустим распределение лекарств и вакцин в пользу тех, кто способен больше заплатить, а не тех людей и локаций, где существует наибольшая потребность, мы получим пандемию, которая продлится дольше, принесет еще больше несправедливости и станет причиной гибели большего количества людей", — пояснил соучредитель Microsoft.

Для распространения медицинских средств в условиях пандемии необходимо ориентироваться на принципы справедливости, а не экономические показатели

"Необходимо, чтобы лидеры принимали эти трудные решения о распределении, основываясь не только на факторах, которые способствуют росту рынка, но также на принципах справедливости", — резюмировал он.

Напомним, Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой основали благотворительный фонд, объемы которого составляют около 50 миллиардов долларов США. С начала глобальной эпидемии через эту организацию направили около 300 миллионов на разработку вакцины и поддержку наименее защищенных слоев населения.

По состоянию на 11 июля в мире подтвердили уже свыше 12,5 миллиона диагнозов COVID-19 .

Как сообщал ONLINE.UA, пока весь мир находится в поисках возможности остановить пандемию коронавирус, над многими странами нависла глобальная опасность, за которой может умереть больше людей, чем от самого вируса. Международное объединение для борьбы с бедностью в мире Oxfam предупредило, что уже сегодня многие страны оказались на грани голода, от которого до конца года ежедневно будет до 12 тысяч жертв.