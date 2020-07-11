Начался процесс - в МОЗ сделали для украинцев важное объявление

В ближайшее время в Украине начнет функционирование система электронных больничных листов. Тестовый режим начнется уже в августе этого года. Такую новость сообщает ONLINE.UA со ссылкой на брифинг министра здравоохранения Максима Степанова в субботу, 11 июля.

По его словам, сейчас власть собирает экспертные оценки относительно системы напрямую от больниц.

"Сейчас мы находимся в режиме тестирования и получения отзывов от наших больниц. Мы обратились в больницы, чтобы они протестировали эту систему. Более 700 больниц уже откликнулись и начался процесс тестирования. Неделю-две мы ее оттестируем, настроим и уже в августе мы планируем запустить эту систему", — пояснил Степанов.

Согласно заявлению министра, тестовый режим означает, что одновременно будут доступны обычные больничные и электронные. Впоследствии от старых образцов откажутся.

Предварительная оценка говорит, что переход к цифровому формату в этой области позволит сэкономить примерно 4 миллиона гривен. Именно такие деньги министерство ежегодно тратило на приобретение бланков, которые превращали на больничные.

Напомним, тотальная цифровизация бюрократических процессов — это один из столпов, на которых пришла к власти команда президента Владимира Зеленского. Пошагово в правительстве обновляют также приложение "Дія", который позволяет пользоваться документами с помощью смартфона.