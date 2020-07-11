ВОЗ озвучила новый ужасающий антирекорд пандемии коронавируса - что случилось

Пандемия нового коронавирус COVID-19 установила новый потрясающий антирекорд. Эксперты Всемирной организации здоровья подтвердили, что за сутки 10 июля инфекцию обнаружили у 228 102 человек. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на данные структуры.

Предыдущая эпоха стала уже пятой за весь июль, во время которых обнаружили более 200 тысяч новых случаев.

Наиболее пораженной инфекцией страной покидают Соединенные Штаты. Там установили за предыдущие сутки более 66,6 тысячи новых диагнозов — такие показатели самые высокие среди отдельных государств.

Тем временем общее количество инфицированных от начала пандемии, согласно статистике Университета Джона Хопкинса, достигла по состоянию на 11 июля уже 12,5 миллиона.

Непосредственно в Украине по состоянию на утро вышеупомянутого дня подтвердили 52 843 случаев COVID-19 . За предыдущие сутки новых — ровно 800. Количество умерших достигло 1372, а вот выздоровели уже 25 661 украинец.

Напомним, многие страны понемногу ослабляют карантинные ограничения, которые ввели с февраля этого года. Среди них также Украина, однако значительное количество регионов все же не может перейти на новый этап послаблений через ухудшенную эпидемическую ситуацию.

Пандемия спровоцировала чрезвычайно мощную экономический кризис. Для нашего мира это стало самым мощным и самым масштабным ударом со времен Второй мировой войны.

Как сообщал ONLINE.UA, эффективная и полноценная вакцина против коронавирус COVID-19 находится на стадии разработки. Министерство здравоохранения уже обратилось к авторам перспективного проекта.

По словам министра Максима Степанова, официальный Киев направил обращение в Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Украинская сторона надеется на получение приоритета.