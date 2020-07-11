ЕС срочно обратился к Украине - в чем проблема

Вскоре в Верховной Раде рассмотрят резонансный законопроект "О медиа". С призывом о его принятии в первом о чтении до Киева обратились представители Евросоюза. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на представительство Брюсселя.

По мнению дипломатов, Украина требует четкого регулирования медиа, которое существует, в частности, на территории содружества.

"Законопроект "О медиа" является важным шагом для приведения украинского медийного законодательства в соответствие с правилами ЕС. Мы присоединяемся к призывам других дипломатических представительств относительно принятия этого законопроекта в первом о чтении в течение текущей парламентской сессии. Это позволит продолжить его дальнейшее обсуждение и доработку с привлечением всех заинтересованных сторон", — объявили в представительстве.

Напомним, против законопроекта выступили представители Национального союза журналистов Украины и редакции отдельных изданий. Они обратились к народным депутатам с соответствующим призывом. Считается, что документ - угроза для свободы слова.

В комитете парламента по вопросам гуманитарной информационной политики 1 июля настоятельно рекомендовали поддержать законопроект за основу во время первого чтения. По словам руководителя подразделения Никиты Потураева, документ не вводит жесткого контроля за онйлан-СМИ.

Предполагается, что текущая сессия Рады завершится 17 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, Верховной Раде Украины осталось работать две полноценные недели в пленарном режиме, но депутаты не успевают принять все важные для Украины законопроекты до конца текущей сессии. Поэтому 14 июля нардепы соберутся на внеочередное заседание, причем с такой инициативой выступил не спикер парламента Дмитрий Разумков, а народные избранники, которые провели сбор подписей за проведение внепланового пленарного заседания.