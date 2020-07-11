Илон Маск поразил весь мир новым достижением в условиях пандемии - что произошло

Американский бизнесмен Илон Маск отличился накануне новым достижением. Он обновил свою позицию в рейтинге богатейших людей планеты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выводы экспертов Bloomberg.

Согласно статистике агентства, Маска активы составили 70,5 миллиарда долларов США. Накануне, 10 июля, его богатство увеличилось на 6,1 миллиарда — это связано с одновременным подорожанием акций Tesla на 11%.

Таким образом 49-летний Маск обогнал своего ближайшего оппонента в рейтинге — Уоррена Баффетта, председателя совета директоров Berkshire Hathaway. Сейчас его активы оценивают в 69,2 миллиарда долларов.

также Маск уже обошел основателя Oracle Ларри Эллисона и соучредителя корпорации Google Сергея Брина.

Согласно данным агентства, бизнесмен владеет примерно пятой частью всех акций Tesla, это основа его денежного богатства. В целом с начала 2020 года акции компании выросли в цене на 269%. Уже 10 июля по одну предлагали на бирже 1544,65 доллара.

Напомним, Илон Маск известен своим амбициозными технологическими проектами. Он продвигает на рынок свои электрокары Tesla, а также стал одним из создателей первого частного космического гиганта — SpaceX. Сейчас эта компания полностью громит своих оппонентов на рынке, среди которых такие гиганты, как Boeing. Представители SpaceX последнего времени отмечаются контрактам с NASA.

Как сообщал ONLINE.UA американский рэпер Канье Уэст, за жизнью и творчеством которого следит весь мир, поразил поклонников странным решением. Он решил стать президентом США. В своем Twitter рэпер заявил о желании строить будущее всех граждан Америки, четко отметив, что готов баллотироваться на пост президента, но не уточнил на каких именно выборах. На удивительное решение Канье Веста уже отреагировал и другой популярный американец Илон Маск. Тот поддержал планы рэпера.