Природа неожиданно нарушила масштабные планы SpaceX - что происходит

Неожиданные события сорвали планы руководства SpaceX, которое запланировало на субботу, 11 июля, новый ракетный запуск. Помешать замыслам компании восстала погода. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Космический центр имени Джона Кеннеди.

По обнародованным данным, ракета-носитель Falcon 9 не будет стартовать указанного дня с грузом — 57 спутниками проекта Starlink. Эта партия аппаратов должна была стать уже 10-ю .

Предполагается, что плохие погодные условия наблюдаются непосредственно в районе космодрома, который находится на мысе Канаверал. Запуск попытаются провести в воскресенье или понедельник.

Партию мінісупутників хотели направить на орбиту не первый раз. Попытка стала уже пятая. Запуск назначили на 10:54 по местному времени (17:54 в Киеве — ONLINE.UA).

Кроме вывода спутников Starlink в SpaceX была другая коммерческая миссия. Falcon 9 должен отправить в космос два малых аппараты дистанционного зондирования Земли Global-5 и Global-6 . С их помощью компания BlackSky проводить мультиспектральне съемку поверхности с разрешением до одного метра.

Предыдущий запуск в рамках проекта Starlink состоялся 13 июня.

Напомним, SpaceX — самая мощная коммерческая структура, которая проводит запуски ракет в космос и выводит грузы на орбиту.

Как сообщал ONLINE.UA, американский бизнесмен Илон Маск отличился накануне новым достижением. Он обновил свою позицию в рейтинге богатейших людей планеты.

Согласно статистике агентства, Маска активы составили 70,5 миллиарда долларов США. Накануне, 10 июля, его богатство увеличилось на 6,1 миллиарда — это связано с одновременным подорожанием акций Tesla на 11%, именно они стоят в основе его богатства.